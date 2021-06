Sophie Turner vuelve al rojo 'Juego de tronos' y deja atrás su melena rubia

Sophie Turner está decidida a cambiar radicalmente de look, y si hace solo unos días sorprendió apostando por el flequillo de la temporada, hoy nos vuelve a dar la sorpresa volviendo al icónico color pelirrojo que era la seña de identidad de su personaje en 'Juego de Tronos', Sansa Stark.

Sin embargo, no es la única vez que ha sido pelirroja por exigencias del guion, ya que también llevó este color de pelo para el papel de Jean Grey en la franquicia de 'X-Men', que terminó con la película 'Dark Phoenix' en 2019, el mismo año que se emitió la temporada final de 'Juego de Tronos'. Esto, unido a que en alguna ocasión ha comentado que el rojo estropeó tanto su pelo que en las últimas temporadas de la serie tuvo que usar peluca, ha llevado a muchos de sus fans a pensar que este cambio de look tiene más que ver con un posible futuro proyecto que con sus ganas de cambiar de aspecto de cara al verano.

La actriz, que acaba de ser madre, compartió con sus fans una imagen de su pelo en una historia de Instagram, publicando un selfie en el espejo que cubre su cara pero no su melena. En la foto lleva una camiseta con la palabra sour, el nombre del nuevo álbum de la estrella adolescente Olivia Rodrigo, a quien también etiquetó a en el post, y de quien ya se ha declarado fan en ocasiones anteriores a través de sus redes sociales.

Pero esta no es la única publicación llamativa que ha hecho últimamente, ya que el pasado 2 de junio, para celebrar el inicio del Mes del Orgullo, Sophie Turner publicó una historia de Instagram con varias pegatinas de temática LGTBIQ+, incluyendo las frases "orgullo bi", "muévete, soy gay" y "el tiempo no es heterosexual y yo tampoco", lo que llevó a muchos fans y seguidores a tomarse esta historia como su forma de contarle al mundo que es bisexual.

"¿¿¿¿¿¿Me estás diciendo que Sophie Turner es bi y que se casó con Joe Jonas en lugar de conmigo??????", escribió un usuario de Twitter emocionado.

you’re telling me sophie turner is bi and she married joe jonas instead of me??????