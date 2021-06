Sophie Turner se une al club de las famosas con flequillo

El flequillo está más de moda que nunca, y por eso son muchas las famosas que se están animando a cortarse uno y cambiar radicalmente de look. Sophie Turner es la última en unirse al club. Te contamos todo sobre su nuevo peinado.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Es oficial, el flequillo vuelve a estar de moda, y prueba de ello es la larga lista de famosas que, en las últimas semanas, se han atrevido a probar este corte de pelo. Desde el rejuvenecedor flequillo de Jennifer Lopez hasta el imitadísimo corte de María Pombo, son muchas las opciones que tenemos a nuestra disposición, incluido el nuevo flequillo desfilado de Sophie Turner. Ha sido a través de las historias de su perfil de Instagram como la actriz ha decidido compartir con el mundo su nuevo look, que ya te adelantamos que va a ser uno de los más copiados de la temporada.

Es cierto que la actriz nunca ha sido muy dada a grandes cambios de look desde que dejó atrás su icónico pelo rojo de Sansa Stark por el rubio platino hace cinco años. Aunque es rubia natural, la transición fue demasiado para su cabello. "Hace unos años intentaba volver a pasar del rojo al rubio, y me destrozó el pelo hasta el punto de que tuve que usar una peluca para 'Juego de Tronos'", contó a la revista Glamour en 2018. "No me dejaron volver a teñirme de rojo o se me habría caído el pelo".

En cuanto al corte, Sophie siempre ha apostado por opciones que necesiten poco mantenimiento, y más ahora que es mamá y su tiempo libre ha pasado a ser prácticamente nulo. Sin embargo, no es la primera vez que Turner apuesta por el flequillo despuntado y la combinación de rubio, aunque es cierto que, a juzgar por la edad que tenía en la foto seguramente fue su madre la que tomó la decisión de su look.

Es cierto que el tipo de flequillo por el que ha optado la actriz no es tan sencillo de manejar en el día a día como, por ejemplo, el flequillo cortina de JLo, y vemos con el verano a la vuelta de la esquina con el calor y la humedad haciendo de las suyas en nuestro pelo. Pero si no eres perezosa y para ti no supone un sacrificio dedicarle unos minutos a tu flequillo todas las mañanas, entonces es la opción perfecta para ti, ya que es una de las más favorecedoras.