¿Sientes que tienes el pelo graso después de ir al gimnasio? Que sepas que este peinado de Jennifer Lopez te salvará

¡Adiós 'bad hair day'!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Si después de verla con extensiones XXL y posando a lo Sofía Loren con pelo rizado en para la última colección de Guess de la que es embajadora, creías Jennifer Lopez no va a sorprendernos más con sus peinados y poco más tenía que ofrecernos, ¡qué equivocadas estábamos! Ahora la actriz y cantante nos ha dado un trucazo para que cuando salimos del gimnasio no parezca que nuestro pelo está graso. Amiga, que aquí nadie se libra, después de haber sudado a la que más y a la que menos el pelo, aunque no esté sucio, parece que sí lo está.

Este mismo lunes, la cantante de 'Ain't your mama' acudió a su cita diaria con el gimnasio (ya sabes, esos abdominales tan fuertes como el acero no salen quedándose en casa viendo la televisión y comiendo tostadas con Nutella) y nos ha dado una ideaza. A todas nos ha pasado y después del gimnasio el pelo se queda sin volumen. La solución ideal es lavárselo en el momento, pero hay veces que, ya sea porque tenemos que volver al trabajo o porque tengamos prisa, no es posible.

Entonces solo queda una solución: recorgerse el pelo y aplicar unos toques de champú en seco, que además no te ocupará mucho espacio en la mochila de deporte. Jennifer Lopez ha lucido un moño alto, perfecto para salvar el bad hair day y para ganar centímetros de altura -sí, los moños altos nos hacen parecer más altas-.

Otro opción es unas trenzas de boxeadora, como las que tanto gustan a Cristina Pedroche.