Sarah Hyland estrena melenón a lo princesa Disney

La actriz deja atrás su melena lisa y morena y nos conquista con con su nuevo pelazo rizado y cobrizo que nos recuerda a la protagonista de la película 'Brave'. ¿Tú también tienes una cabellera llena de rizos? Pues entonces tienes que probar el corte, color y peinado de Sarah este verano.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Aunque durante muchos años no nos lo ha dejado ver, Sarah Hyland tiene un pelo rizado absolutamente precioso. La estrella de 'Modern Family' ha dejado salir a la luz sus rizos naturales últimamente, y ahora ha añadido unas extensiones a su melena para hacerla aún más impresionante. Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde hemos podido verla con su nuevo look gracias a la publicación que ha compartido con todos sus fans en la que se puede ver esta foto en la que está totalmente irreconocible junto al texto "Ok. Quédate conmigo. Mérida vestida de Tarzán". Todo lo que podemos decir es un sí rotundo a todo lo que vemos en la foto, ya que nos encanta el look a lo princesa Disney, concretamente su parecido con Mérida de 'Brave' y el toque de Tarzán que le da su camisa con escote en V.

En febrero, Sarah se aburrió de su look de siempre y se tiñó el pelo de este color cobrizo que todavía lleva. En ese momento dijo que estaba resaltando sus raíces escocesas e irlandesas, así que ahora ha conseguido reunir en su look una combinación perfecta de Escocia, Irlanda y Disney, y tenemos que reconocer que el resultado no nos puede gustar más.

Según hemos podido leer en su post, la especialista en extensiones Violet Teriti es la responsable de sus extensiones y la nueva longitud de su melena, y el salón 901 de Nikki Lee y Riawna Capri, del impecable retoque de color. Este salón, muy apreciado por las celebrities, es responsable de muchas de las melenazas de Hollywood, como las de Emma Roberts, Hilary Duff, Kristen Stewart o Ashlee Simpson, entre otras.

Aunque por exigencias del guion a la actriz no le ha quedado otro remedio que mantener el mismo look durante muchos años, en su vida personal es una gran amante de los cambios radicales, y una prueba de ello son estos rizos cobrizos que ya nos han conquistado. De hecho, ya te contamos hace algunas semanas que el balayage cobrizo sería uno de los colores de moda esta temporada. Y es que, si terminamos 2020 suspirando por la melena pelirroja de Anya Taylor-Joy en 'Gambito de dama', cuando Gigi Hadid deslumbró en su vuelta a las pasarelas con su nuevo pelo cobrizo, terminó de convertirlo en toda una tendencia a tener en cuenta.