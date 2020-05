Y sí, está guapísima.

A pesar del confinamiento, Sara Carbonero no ha dejado de lado sus redes sociales. Durante estos meses, la periodista ha ido compartiendo con sus seguidores de Instagram canciones, poemas y recuerdos de antes de que estallara toda la crisis por el coronavirus, La periodista ha publicado hoy una imagen muy personal: una fotografía en la que aparece con un corte de pelo pixie por el que ha recibido cientos de comentarios de cariño y piropos.

Y no es casualidad que la presentadora de Corral de Almaguer lo haya hecho hoy, 26 de mayo. Fue hace un año, concretamente el 21 de mayo, cuando Sara Carbonero se sometió a una operación después de que los médicos le diagnosticaran cáncer de ovario. En cuanto recibió el alta médica, dejó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que hacía balance de la intervención. "Ya en casa y todo en orden. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño que he recibido estos días. Me encantaría responder una por una pero es imposible. Ahora toca ponerse fuerte y seguir. Gracias a todos de corazón", escribió Carbonero.

Después de un año difícil, la periodista se ha atrevido a compartir una fotografía con el pelo corto al que acompaña con el texto “Boa tarde”. En la fotografía aparece sentada en unas escaleras con un vestido de canalé y una chaqueta de punto, tan estilosa como siempre. “Bella”, “guapa”, “estás preciosa”... han sido algunos de los comentarios que le han dejado sus seguidores acompañados de muchos corazones, como ha hecho Blanca Suárez, Andrea Duro o Máximo Huerta.