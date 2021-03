Sara Carbonero lleva el peinado con trenzas y flequillo que será tu favorito si llevas el pelo corto

Cómodo y favorecedor, no querrás quitártelo en toda la primavera.

Woman.es

Uno de los grandes inconvenientes que siempre ven quienes no terminan de convencerse por el pelo corto es la falta de versatilidad. Un argumento en contra que no es cierto porque una melena mini puede dar mucho más de si de lo que a priori pueda parecer. Quizá parecen menos obvias sus posibilidades pero solo es cuestión de tirar de un poco de creatividad para comprobar que no mentimos.

Fíjate sino en cómo Sara Carbonero ha aprendido a exprimir todas las virtudes de su long bob convirtiéndose en toda una referente en la que inspirarnos a la hora de coger el peine.

Se lo hemos visto llevar suelto y completamente liso, retirado de la cara con efecto mojado, con una minicoleta baja, ondulado y con raya al medio, con moño deshecho y el flequillo cubriendo parte del rostro de manera informal... ideas no le han faltado.

De hecho sigue sorprendiéndonos con nuevas propuestas aún mejores. Como el sutil recogido que ha lucido en las últimas horas.

En esta propuesta que nos ha regalado Sara el pelo queda recogido en la parte baja de la cabeza, el flequillo cortina permanece abierto cubriendo parte de la frente llegando casi hasta los pómulos y los mechones principales de los laterales se recogen en dos finas trenzas, una a cada lado, para acabar en la zona central unidas de modo que enmarquen las facciones de la presentadora.

Una opción que es todo un regalo para las jornadas primaverales que estamos a punto de asumir y que gracias al aire bohemio que aporta le viene como anillo al dedo al resto del look.

Y es que para ponerse delante de los micrófonos en el espacio radiofónico ‘Que siga el baile’ en Radio Marca para entrevistar al cantante Macaco, la periodista ha querido hacer lo que muchos han interpretado como un guiño al estilo del artista invitado al vestirse con unos unos botines camperos, unos vaqueros wide leg y una camiseta con el estampado referente del movimiento hippy, el tie dye.

Una manera de reinterpretar esta tendencia de la moda desteñida que nos ha encantado porque deja a un lado los clichés al apostar por esta prenda en tonos blancos y morados metida por dentro del pantalón y con uno de los colgantes con piedra preciosa de su colección de Agatha Paris a la vista.

El modelo en cuestión con el que Sara se ha unido a esta moda de finales del siglo XX que vuelve a cobrar fuerza de cara a la primavera -vestidos, sudaderas y hasta chándals han apostado ya por esta moda que nos traslada automáticamente a nuestra adolescencia- pertenece a la colección que su firma Slow Love acaba de poner a la venta a un precio es de 21,95 euros. Lo malo es que ha sido un visto y no visto porque esta pieza de cuello redondo cuyo detalle de las mangas remangadas nos ha terminado de conquistar se ha agotado en cuestión de horas.

Seguramente el hecho de que la periodista haya recuperado para la causa el print más loco con ella ha tenido mucho que ver. Pero, tranquila, hay muchas otras maneras de probar suerte con él.