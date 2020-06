Sara Carbonero, impresionante y arrebatadora, se marca un peinado efecto wet, ¡mira!

Es el peinado del verano.

Woman.es

Hace solo unos días que Sara Carbonero publicó su imagen más personal: una fotografía en la que aparece con un corte de pelo pixie por el que ha recibido cientos de comentarios de cariño y piropos. Y no fue casualidad que la presentadora de Corral de Almaguer lo haya hecho hoy, 26 de mayo. Fue hace un año, concretamente el 21 de mayo, cuando Sara Carbonero se sometió a una operación después de que los médicos le diagnosticaran cáncer de ovario. Y cada vez más se anima a experimentar con su pelo y peinados.

- Sara Carbonero dice que este verano vamos a llevar vestidos románticos y fluidos

- Sara Carbonero lo tiene claro: todo lo que necesita tu armario esta primavera es un pantalón blanco

Si hace unos días compartía una foto en Instagram con sombrero y pronto surgieron los primeros parecidos con Úrsula Corberó (nueva musa de Jacquemus, por cierto), ahora nos ha sorprendido con un peinado efecto wet para una salida con amigas. El jueves por la noche la periodista salió a cenar con amigas y apostó por uno de los peinados más típicos del verano.

El wet es un estilo que puede asustar de primeras. Toda la melena peinada hacia atrás o com la raya al lado o al medio, con cantidad de gomina en las raíces parece difícil de llevar y de conseguir, pero no es así.

Este peinado puede sacarte de un apuro cuando tu pelo no pone de su parte o cuando no tienes tiempo de lavarlo. Todo es cuestión de experimentar y practicar hasta conseguir el efecto deseado para sacar el máximo provecho a este look con un toque andrógino y moderno. Desde luego que como lo ha hecho Sara Carbonero nos encanta. ¡Ya tenemos más ideas para el verano!