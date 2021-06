Así es el nuevo rubio de Jennifer Lopez: en tonos miel y con reflejos cobrizos

Se trata de un rubio miel que ilumina el rostro y que se ha convertido en el color del verano porque no necesita retoques y es super fresco y rejuvenecedor.

A. M

Si algo tiene Jennifer López es que sabe llevar cualquier color de pelo y peinado. Le sientan bien los flequillos, el pelo recogido, la melena rizada al natural, los tonos cobrizos, el castaño chocolate y también el rubio. Se adapta a la perfección a cualquier color, longitud y estilo de cabello y nos adelanta siempre lo que será tendencia.

Pero es que detrás de ella y sus looks tan camaleónicos está el estilista Chris Appleton, el encargado de crear los looks más icónicos de JLo, y que esta vez ha apostado por un nuevo color de melena y ha apostado por un rubio miel que resulta que es el color del verano.

La clave del éxito de este tono, es que no necesita retocarse, porque se trata de un tono miel, y no tan rubio. Recordemos que el pelo claro tiene que cuidarse muchísimo en verano para que no se vea maltratado y que pierda su brillo y tono.

- Tres bodas y dos compromisos fallidos: Jennifer Lopez y los hombres de su vida

- Jennifer López está a punto de mudarse a Los Ángeles para estar más cerca de Ben Affleck

- El sutil pero ultrafavorecedor cambio de look de Jennifer Lopez

Además, Appleton le realizó unos reflejos ceniza que le dan ese aspecto mate a la melena.

A este rubio también se le conoce como rubio vainilla, que tiene como una de sus características tratarse de un color muy luminoso pero sin llegar al tono dorado, y que aporta tonos arena lo que le da calidez a la piel morena de JLo.

Además, para evitar el temido efecto raíz, Chris Appleton, su peluquero de confianza, ha optado por la técnica de fundirla que además aporta un resultado más natural.

Se trata de un cambio de look bastante tenue, casi imperceptible, pues la artista ya había pasado por tener las mechas chunky highlights, las mechas babylights, el pelo rubio cenizo y ahora simplemente ha decidido apostar por un rubio más cobrizo que ilumine su rostro.

Eso sí, la cantante mantiene su flequillo cortina en versión extralarga y desfilada que tan bien le queda. Se trata de un flequillo que juega un papel discreto con el cabello suelto, donde se deja notar pero no destaca y, sin embargo, cambia totalmente de registro en caso de que optes por recogértelo, ya que tomará muchísimo protagonismo con coletas y moños.