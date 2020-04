Adiós pelo largo, Rosalía ha cambiado de look durante la cuarentena y sorprende con el corte de pelo que adorarán las chicas de pelo largo

Y el resultado es tan bueno como su imagen anterior.

¡Qué cuarentena más entretenida nos está regalando Rosalía! Desde que la artista se confinara en la casa de su manager en Miami para no estar sola hemos podido comprobar que tenemos muchas más cosas en común con ella de las que creíamos. Y no lo decimos solo por revolucionar Twitter al preguntar si era normal tener hambre todo el rato en estas jornadas hogareñas o por su capacidad para montar un improvisado karaoke en Instagram con los temazos que todas hemos cantado frente al espejo alguna vez, sino porque tantas horas de soledad han hecho que se plantee una y otra vez darle nuevos aires a su look.

Al igual que su amiga Dua Lipa, la intérprete de la famosa canción 'Malamente' también ha querido mostrar sus grandes habilidades como peluquera durante el encierro. No ha llegado a ponerse el pelo naranja como la británica, pero sí que ha ido adoptando sutiles pero acertados cambios en su look en las últimas semanas.

Primero se animó a cortarse ella misma el flequillo con un genial resultado, después transformó su característico cabello moreno en uno de tono castaño que suavizaba sus facciones, y ahora ha dado un paso más al atreverse de nuevo con las tijeras y cortarse su larga melena.

La artista ha dicho adiós a ese melenón del que presumía hasta ahora que le alcanzaba casi la cintura y ha preferido en su lugar dejar su cabello con ese largo justo que cae por encima de los hombros pero que resulta mucho más manejable a la hora de peinar. Un corte sencillo puesto que no requiere de tanto trabajo de capeado que hace que sea el preferido por muchas de las firmes defensoras del pelo largo.

Además, si tenemos en cuenta el caso de Rosalía, esta conocida como "melena sensata" no puede ser más favorecedora puesto que te hace ganar en cuerpo y volumen, factores que le dan un aspecto envidiable y que la convierten en la opción perfecta para quienes quieran dejar crecer su cabello o, como la catalana, meter un poco de tijera para sanearla.