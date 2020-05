Naturales y sofisticadas, ya son nuestras favoritas.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Quizá sea cosa nuestra, pero en la redacción no paramos de hablar de cambios de 'look'. Cuando vimos que Rosalía se cortó el flequillo nos entró el gusanillo por experimentar pero, ojo, que las tijeras las carga el diablo y hablar de cortarse el flequillo son palabras mayores. En realidad, lo que más echábamos de menos todas era nuestras mechas. Las raíces nos las podríamos teñir en casa, pero hay que ser un profesional para hacerse unas mechas bien, así que, muy a nuestro pesar, hemos tenido que esperar a que abrieran las peluquerías para retocar el color. Y nosotras no hemos sido las únicas que estábamos deseando visitar a nuestro peluquero, después de ver el cambio de look de Rocío Osorno tenemos claro que tenía las mismas ganas que nosotras. La 'influencer' ha cambiado de look y, para qué negarlo, estamos completamente enamoradas de sus mechas 'balayage'.

“Intento aconsejar a toda la clienta que venga según la base de color. Sobre esa base, aclaro. Si ella prefiere que haya una tonalidad diferente, habría que matizar. En el caso de Rocío, como desde su boda, hace ya un año, que no se daba reflejos y quería un cambio de look, he decidido hacerle unas 'balayage'”, nos cuenta Ana Espejo, la peluquera en la que Rocío Osorno confía desde hace años y quien la peinó y maquilló el día de su boda.

Naturales y muy sofisticadas, las balayage de la sevillana son, sobre todo, luminosas y con un matiz cálido. “Rocío quería que en la zona de la frente el cabello tuviera más luz, entonces he aclarado el color en la zona de delante”, confiesa la especialista.

Además, sus mechas tiene un truco. ¿Te has fijado que ahora Rocío Osorno parece más morena? “La mayoría de las castañas y morenas rehuyen de los dorados, colores rojizos y cobres, pero en realidad son los tonos que más les favorecen porque suben más el tono de la piel. Si te fijas, ahora parece más morena”, nos cuenta Ana Espejo, especialista en coloración ecológica en Ana Espejo Style (Calle Luis Montoto, 3, Bajo Derecha, 41003 Sevilla).

Rocío se suma a la tendencia que arrasa tras la cuarentena

Según Treatwell, la plataforma líder online de reservas de peluquería y belleza de Europa, tras el confinamiento, el corte de pelo es el servicio estrella dentro de los tratamientos capilares, especialmente en el caso de las mujeres (40% contra el 17% de los hombres). Y cómo no, el color: un 39% de las clientas de la plataforma han reservado un retoque de raíces y un 44,5% la opción de tinte completo.

Está más que claro que las españolas estábamos deseosas de un cambió de look, algo con lo que también coincide Ana Espejo, que es referencia en Sevilla como salón de maquillaje y peluquería especializada en coloración y ha sido la creadora de looks de belleza para editoriales y los lookbook de firmas como Iván Campaña o Victoria. “Mis clientas ahora están pidiendo sobre todo mechas, 'balayage' y 'babylights', tanto rubias como morenas”, cuenta. Y no le falta razón, en realidad son las dos tendencias capilares que favorecen a todas.