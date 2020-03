El recogido despeinado de Katie Holmes es ideal si quieres dejar descansar tu pelo de planchas y secadores

Pelo más sano y bonito.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Que la cuarentena por el coronavirus es un tiempo para reflexionar y hacer balance de cómo nos comportamos en sociedad es todo un hecho. Sin embargo, con tantas horas en casa y para intentar un poco no perder la cabeza con el aislamiento, desde Woman os estamos proponiendo tendencias, tratamientos y otros planes de ocio 'indoor' para que lo llevéis lo mejor posible.

De ahí que hayamos pensando que este recogido que ha lucido Katie Holmes por la calles de Nueva York (amiga, deberías estar en casa sin salir, pero bueno) es una buenísima idea si lo que queremos es darle un respiro a nuestro cabello. Porque ahora que no tenemos que ir a la oficina, no tenemos citas, no quedamos con amigas en sitios públicos... vaya, ahora que debemos estar en casa, no es un mal momento para hacer un 'detox' capilar. ¿Cómo?

Pues apostando por un recogido casual como el de la actriz que es facilísimo de copiar porque no tiene trampa ni cartón. Básicamente lo que debes hacer es peinar tu melena hacia atrás, hacerte una coleta y ocultar bajo la goma del pelo el sobrante del cabello. Vaya, un recogido de los de estar por casa, nunca mejor dicho.

Que no estamos queriendo decir con esto que no te laves el pelo. Ojito. Lo que estamos proponiéndote es darle un respiro de secadores, tenacillas, planchas... Quizá es el momento perfecto para dejarlo secar al aire y, si no te gusta el resultado porque te ves rara, pues recurrir a este tipo de recogidos que siempre funcionan.

Además, Katie Holmes volvió a dejar claro que es una de las celebrities más elegantes ya que apostó por completar su look con un pañuelo al cuello de lo más elegante.