Si quieres unas mechas rubias muy naturales, cuando vayas a la peluquería tienes que pedir unas mechas melting como Anna Simón

Si necesitas un extra de brillo, las melting son las mejores mechas.

Woman.es

Con el sol del verano, a las rubias el pelo se les aclara de forma natural, sin embargo, en estos meses de frío y con bastante menos sol es imposible alargar las visitas a la peluquería. Cuando las raíces están ahí, si quieres seguir siendo tan rubia, te toca volver a las mechas. Ana Lérida, la responsable del cambio de tono de cabello de Anna Simón, le realizó la técnica melting Vanila perfecta además para cabellos saturados de color, que ilumina, da brillo y lo devuelve a la naturalidad inicial.

Aunque las babylight son las mechas que favorecen a todas y nunca dejarán de estar de moda porque son muy naturales, hay nuevas mechas de moda este 2021, las money piece, que enmarcan la cara, dan mucha luz y son realmente rejuvenecedoras. “Las money piece son unas mechas más claras aplicadas en los mechones próximos al rostro para hacerlo destacar. Se llaman así porque no precisan de mucho mantenimiento y es ideal para revitalizar fácilmente una melena o para aquellas que se inician en la transición hacia los rubios. Las babylights reproducen el efecto que el sol crea en el pelo de los niños, sobre todo cerca de la cara, en las puntas y la coronilla. Por eso es tan rejuvenecedor”, confirma M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria). Peor hay vida más allá y así nos lo ha demostrado la presentadora con sus nuevas mechas.

"Pelaaaasssooo que me han dejado en @anarabyanalerida ♥️ Qué ganas tenía de visitaros y qué contenta me voy! El mejor salón de Barcelona! Volveré pronto...", ha escrito. ¿El resultado? Juzga tú misma porque la presentadora no puede estar más favorecida.

“Las técnicas de coloración son cada vez más sofisticadas y precisan de conocimientos y destreza para saber dónde aplicar estratégicamente los puntos de luz. También la combinación de algunas de ellas nos ayudan a conseguir un acabado espectacular. Para crear ese efecto raíz con una base natural el melting es sin duda la técnica que va a arrasar en 2021 porque permite difuminar y hacer una transición tonal perfecta. Para aplicar las diferentes vetas de color, las balayage van a seguir aportando su toque maestro con los matices. De lo que se trata es facilitar el reflejo de la luz en el pelo, el verdadero efecto favorecedor.”, añade Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.