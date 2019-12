Así querrás llevar el lazo a partir de ahora según Camila Cabello

La cantante ha recuperado con éxito este complemento para el pelo.

Las calles de Nueva York son testigos de excepción de los looks de las famosas más 'fashion'. Cuando no es Emily Ratajkowski, son las hermanas Hadid o su amiga Kendall Jenner, por no hablar de clásicos de la escena neoyorkina como Sarah Jessica Parker. Pero esta vez no ha sido ninguna de ellas en la que nos hemos fijado.

Hoy ha sido Camila Cabello, auténtico ídolo de masas, que ha construido un look espectacular en el que ha mezclado guiños a las tendencias actuales con prendas clásicas como unos vaqueros y toques muy personales, como el que le ha dado a su peinado con un lazo en forma de diadema.

Este último ha sido precisamente el detalle que más nos ha conquistado del outfit. Y eso que el trench oversized de cuadros, al estilo del modelo liso que Emilia Clarke llevó hace algunas fechas en una visita a la ciudad neoyorkina, es suficiente motivo como para que escribiéramos largo y tendido sobre él.

Pero, puestas a elegir, nos quedamos con el truco de la artista para llevar el lazo de una forma poco convencional, un detalle que además es muy fácil de replicar teniendo en cuenta la cantidad de propuestas que hay esta temporada en las tiendas.

Hasta ahora, siempre habíamos visto los lazos como coletero pero no como diadema. Así ha llevado Camila Cabello un modelo en color azul marino, con la lazada en la parte superior de su cabeza, por encima de su larga melena morena.

Además de lo original que resulta cómo lo ha utilizado la cantante, el lazo ejerce de contraste con el resto de prendas del outfit, especialmente de los botines de tacón fino en color beige que ha lucido junto a unos jeans lavados. Un suéter marrón y una camisa lisa en color azul con cuello maxi han sido las otras dos piezas en completar esta ecléctica y efectiva combinación-