¿Qué puede hacer la queratina vegetal por tu pelo? El ingrediente secreto de una súper melena

Aunque hace ya algunos años que se popularizaron los tratamientos capilares con keratina, hoy vamos a hablarte de una variedad de origen vegetal que conseguirá transformar por completo tu melena.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Tengas el tipo de pelo que tengas, hay dos cosas que todas las personas buscamos a la hora de cuidar nuestro cabello: brillo e hidratación. Y es que, cuando una de las dos cosas falla, a nuestra melena se le nota, y mucho. Por eso, son dos de los tratamientos que más habitualmente demandamos en las peluquerías pero, ¿y si te dijéramos que también hay una cura de belleza que puedes hacer en casa y con productos que puedes encontrar en la farmacia? Te descubrimos las maravillas de la queratina vegetal

Lo primero que has de saber es que la queratina vegetal no es como la queratina tradicional que se usa en alisados, sino que nutre y suaviza. Mientras que la queratina tradicional o alisadora tiene muchos componentes químicos (a veces incluso derivados del formol), la queratina vegetal es mucho más respetuosa con el cabello ya que no hay ningún componente químico en su fórmula. Además, es capaz de reparar los cabellos dañados por las agresiones externas, por lo que la queratina vegetal es una terapia de choque que deberíamos hacer una o dos veces al año, tanto en pelos lisos como rizados. De hecho, si tienes el pelo rizado es mucho más importante que la incluyas en tu rutina, ya que los cabellos rizados son más delicados que los lisos porque suelen ser más porosos y, por lo tanto, más secos.

Por suerte, encontrar este ingrediente mágico no es tan difícil como parece ya que solo necesitarás un viaje a tu farmacia de confianza para hacerte con él, concretamente con la línea Absolue Kératine de Rene Furterer. Está compuesta por champú, mascarilla y crema de belleza reparadora, aunque sin duda nuestro producto fetiche es su mascarilla, que existe en dos versiones: una para pelo fino y otra para pelo grueso.

Está formulada a base de extracto de queratina vegetal, rica en aminoácidos similares a los que constituyen la queratina natural del pelo, por lo que es capaz de reconstruir por completo hasta las fibras capilares más dañadas, extracto de camelina, que repara el film hidrolipídico del cabello y restaura su protección original gracias a su alto contenido en ácidos grasos insaturados y en omega 3, y biocimentina, un extracto lipídico que se obtiene de la soja y que actúa como un verdadero cemento para mantener la cohesión de las células, limitar la pérdida insensible de agua y garantizar la resistencia de la fibra.

Su precio es de 32,46 euros, y puede ser tuya haciendo clic aquí.