Hay un protector solar para el pelo que lo nutre desde el cuero cabelludo ¡y huele a verano!

patric

Cuando se trata de cuidar nuestra piel de cara al verano ya tenemos muy interiorizada la importancia de protegernos del sol a diario y reaplicar nuestro protector solar cada poco tiempo si vamos a pasar el día en la playa o la piscina, sin embargo, parece que nos seguimos olvidando todavía de nuestra melena, y has de saber que necesita también una serie de cuidados extra en estos meses.

En concreto, es necesario que apliquemos un protector solar en spray cada vez que vayamos a exponernos al sol, para así proteger nuestro pelo de las radiaciones y que llegue al mes de septiembre con el mismo brillo y fuerza con el que empezó el mes de junio.

La firma Coola conquista nuestras fibras capilares con una bruma que protege el cabello de la radiación solar mientras lo nutre intensamente desde cuero cabelludo a las puntas. De textura ultra ligera y altamente concentrado en extractos de plantas de acción antioxidante y activos que hacen pantalla frente al sol al tiempo que mantienen el color impecable, también reconstruye y recarga de fuerza el cabello más dañado.

Es apto para cabello seco, normal o graso, resiste 80 minutos bajo el agua y ofrece una protección de alto espectro SPF 30 que hace de escudo frente a la radiación UVA y UVB. Además de los activos protectores de alto espectro y origen natural, Scalp & Hair Mist de Coola está enriquecido con aceite de Monoï, un protector natural que ha podido probar clínicamente su eficacia a la hora de aumentar el brillo y reparar el cabello dañado, extracto de Centella Asiática, que aumenta de forma global la belleza y la salud del cabello y pantenol, un hidratante natural derivado de la Provitamina B5 que penetra perfectamente en el pelo para prevenir la rotura y aumentar su luminosidad.

Usarlo es muy sencillo ya que solo tendrás que pulverizar la bruma sobre el cuero cabelludo y el pelo 15 minutos antes de exponer tu melena al sol. Para una mayor protección y efectos, divide el cabello en mechones y masajea bien. No te olvides de repetir la aplicación después de estar 80 minutos en el agua o sudando.

Pero esto no es todo, porque tiene un plus que te cautivará: su aroma natural a océano y sal marina. ¡Solo abrir el tapón ya te transportará a la más paradisiaca de las playas! ¿Todavía quieres más? Pues has de saber que es vegano, respetuoso con los corales del fondo marino, libre de gluten y de aceites minerales, parebenos, ftalatos, oxibenzona y octinoxate.