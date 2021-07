Este es el protector capilar más vendido de Amazon y estas las razones para no dejarlo escapar

Las cifras de ventas y los comentarios positivos lo auguraban, pero ya es oficial. El Protector Capilar Total de Nuggela & Sulé es el producto más vendido en Amazon de su categoría, y lo cierto es que no nos extraña nada. Te contamos qué es lo que puede hacer por tu pelo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

A estas alturas de la película seguramente no tengamos que recordarte la importancia de la protección solar completa porque sabemos que ya eres muy consciente de ello. Sin embargo, la protección solar no solo hace referencia al rostro y al cuerpo, sino también al cabello. Ahora que ya estamos en pleno verano, y que si no estás de vacaciones ya estás a puntito de cogerlas, es igual de imprescindible que incluyas en tu neceser de viaje un protector solar capilar. Y es que el cabello, aunque no lo parezca, sufre igual o más los efectos de la exposición solar, a lo que se añade la deshidratación que provoca el cloro o la sal.

Son muchos los protectores para el pelo disponibles en el mercado, pero hoy vamos a centrarnos en uno de ellos, el que ha conseguido el honor de ser el más vendido de Amazon, y motivos no le faltan. Se trata del Protector Capilar Total de Nuggela & Sulé, una firma que ya está más que acostumbrada a triunfar entre los compradores de la plataforma gracias a sus otros productos estrella, como el Champú Nº1 con extracto de cebolla, o el Acondicionador Imperial con extracto de cebolla. Como sospecha Adolfo Remartínez, fundador de Nuggela & Sulé, "han sido su fórmula cremosa rica en aceite del chía que hidrata y sella las puntas y el hecho de que también pueda utilizarse como toque final de peinado las que han conquistado a los consumidoras". Pero hay muchos otros motivos que han contribuido.

Sus filtros solares de última generación previenen los efectos de todos los enemigos de tu melena en verano. Evitan la irritación y sensibilidad en el cuero cabelludo provocadas por la arena; la rotura a la hora de desenredar auspiciada por el viento y la sal marina que cristaliza en la fibra y abre las puntas; la modificación del pH del cabello a consecuencia de la radiación, el cloro y el salitre; los virajes de color provocados por el sol y el cloro, y la destrucción de la queratina, degradada por el calor y los rayos solares.

Pero además, puede usarse como protector del calor antes de usar cualquier herramienta de styling en casa, por lo que es un producto que podrás usar durante todo el año, vayas a exponerte al sol o no. Como explica Remartínez, "en el interior del cabello hay agua, y bastarían 100ºC para que ésta entrara en ebullición. Sometido a temperaturas de hasta 230ºC el pelo 'hierve' y las micro-burbujas que se producen explotan rompiendo la fibra y abriendo las puntas. Además, el calor resta brillo día a día porque vuelve el pelo más poroso, degrada el color y limita su crecimiento".

Así, podrás usarlo antes de ir a la playa, pulverizándolo por todo el cabello antes o durante la exposición solar, reaplicando cada vez que te bañes; antes de pasar la plancha o el secador, aplicándolo sobre el cabello mojado o seco de medios a puntas, para protegerlo, e incluso como toque final, extendiéndolo sobre el cabello seco para potenciar el brillo de la melena y mantenerla a salvo del encrespamiento.