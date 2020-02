Hemos hablado con el peluquero de las Kardashian y esto es todo lo que nos ha contado sobre su colección 'low-cost' para el pelo que puedes conseguir ya en Primark

El 'pelazo' de las hermanas Kardashian, Bella Hadid o Hailey Bieber está a tu alcance.

Andrew Ftizsimons es el responsable de los estilismos y las melenas de Kim Kardashian, Adriana Lima o Karlie Kloss y nosotras hemos hablado con él sobre su colección 'low-cost' que podemos conseguir en Primark.

Bajo el lema de ''todo el mundo se merece un cabello increíble'' Andrew Fitzsimons, el peluquero y estilista de numerosas 'celebrities' de Hollywood, se ha unido con Primark en una colección 'low-cost' de utensilios y productos para el pelo que nos trae los trucos y fórmulas exclusivas de los famosos.

Los looks capilares más buscados de Instagram están elaborados por este experto. Andrew Fitzsimons creció en Dublín y es un gran fan de Primark por eso no dudó en sacar su propia colección con ellos. ''El lanzamiento incluye todo lo que un cabello necesita: desde los productos que no pueden faltar en tu baño, como champús y acondicionadores, hasta los sprays de peinado, accesorios, secadores, planchas, etc'', cuenta el estilista.

Las ondas de Hollywood, la melena lisa con brillo... 15 años de experiencia le avalan para ser uno de los estilistas más demandados de las 'celebrities' y desde Woman.es tuvimos la suerte de hablar con él en persona durante la presentación de la colección en Madrid. ¿Quieres saber qué nos ha contado?

Un día de lo más soleado en Madrid iluminaba un salón tintado de rosa desde el suelo hasta el techo. Mini cupcakes de chocolate, sprays para el cabello y cepillos compartían espacio en las estanterías de una forma tan sincronizada que parecía colocado a propósito. Con una sonrisa de oreja a oreja nos recibe, invitándonos a sentarnos para comenzar a charlar.

De todo lo que ofrece la colección, 2 productos se llevan el favoritismo de Andrew: el aceite para el pelo y el champú en seco. ''Estoy muy orgulloso del champú en seco. La fórmula es mi favorita de todas, ya que se puede utilizar en todos los tonos de cabello porque no deja manchas, para no acabar como Maria Antonieta. Tiene aceite de coco y no reseca el pelo sino que lo deja refrescante y con volumen.'', nos cuenta ilusionado. Aunque las 3 gamas de champús y acondicionadores (brillo, reparador y volumen) le encantan, él utiliza la gama reparadora que le aporta hidratación y brillo a su pelo que, aunque es corto, está teñido, y esta gama es perfecta si utilizas tintes.

Sus nuevos productos ya han pasado por el cabello y las manos del clan Kardashian. ''Pruebo los productos con mis amigos, mis clientes... Les mando regalos y afortunadamente alguna los ha 'posteado' en su cuenta, así la gente puede ver qué producto he elegido para cada hermana'', cuenta Andrew.

Cuando le preguntamos por su arma secreta en sus looks de alfombra roja no lo duda ni un segundo. ''Los elementos para un peinado de alfombra roja son brillo, porque quiero que la luz de los flashes de los paparazzi refleje en la melena y luzca super sano y super brillante. La sujección es realmente importante para mi y con el fin de asegurar estos dos elementos el secreto es el 'Hair Spray Bounce'.

Cuando el mundo de belleza no para de hablar sobre un buen 'skin care routine' nosotras le preguntamos si él sigue un 'hair care routine', y si para Andrew limpiar e hidratar el pelo es importante, proteger el pelo de agresiones externas como el calor es fundamental y nos recomienda el Aceite para el cabello de Primark X AF, su favorito de todos los que ha probado.

De la conversación con el famoso estilista acabamos con unas ganas increíbles de probar la colección que promete llevar el lujo de Hollywood a tu pelo sin gastarte una fortuna. ¡Mira nuestra galería para descubrir todos los productos!