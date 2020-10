El ritual del prelavado o prechampú promete dejarnos la melena con más movimiento, brillo y volumen. Los expertos nos cuentan por qué.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Mientras en el mundo de la cosmética facial dudamos entre pasarnos al minimalismo del skip-care o caer en los infinitos pasos que, supuestamente, incluyen las rutinas coreanas, en el del pelo todo parecía claro. Lavar y secar. O eso creías... Porque estamos comprobando que el prewashing ha venido para quedarse. Con este anglicismo, que se traduciría como prelavado o pre-champú, nos referimos al gestual que podemos hacer antes de lavar nuestro pelo, aplicando un aceite, acondicionador, mascarilla o un exfoliante.

- El truco de Jennifer López para tener el pelo siempre con brillo y volumen

- Ocho cosas que pasarán si dejas de lavarte el pelo

Aunque no hacen falta productos específicos, el lanzamiento de diversas novedades pensadas para que las apliquemos justo antes del champú nos hace pensar que tarde o temprano incluiremos este paso en nuestra rutina. Al menos una vez a la semana, que suele ser la recomendación para sacarle el máximo partido a este tipo de fórmulas. Por eso, y porque nos encanta que pruebes las últimas tendencias de belleza, hemos consultado con varias expertas para descubrir los beneficios del prewashing y aprender a integrarlo en nuestro día a día.

1. ¿Cuáles son los cosméticos prelavado más efectivos? "Lo más frecuente es que se trate de fórmulas con activos de origen vegetal capaces de penetrar a las capas más internas, como son los aceites esenciales, que al ser muy afines a las capas de nuestra piel, son capaces de alcanzar el torrente sanguíneo en tan sólo 10 minutos, lo que se traduce en una elevada eficacia", aclara Marina Marañón, formadora de Pierre Fabre. Junto a estos concentrados de aceites esenciales también es frecuente que encuentres mascarillas purificantes y exfoliantes.

2. ¿Por qué hay que aplicarlos antes del champú? Por su funcionalidad: algunos ayudan a potenciar los tratamientos posteriores, o protegen el cabello del lavado. Otros profundizan en la limpieza del cuero cabelludo, por tanto, luego hay que arrastrar la suciedad con el champú. "Básicamente los productos prechampú son el “abono” de mi cuero cabelludo por su capacidad de reequilibrarlo. Y es que un cabello no estará sano, si no lo está el cuero cabelludo, al igual que una planta no crecerá en suelo infértil", afirma Marina Marañón. Otra razón tiene que ver con el tipo de cabello: si queremos nutrir en profundidad un pelo fino y sin volumen, será más adecuado aplicar el aceite o la mascarilla antes del lavado para eliminar al máximo el posible peso que puede dejar en la melena.

3. ¿Quién puede pasarse al prewashing? Todas deberíamos hacerlo para presumir de pelazo, pero hay algunos casos que notarán más sus beneficios. "Si necesitas una limpieza profunda (por exceso de grasa, descamación por dermatitis seborreica o brotes de caspa, excesiva polución...); si tienes el cabello frágil o quebradizo; si se te enreda con facilidad y también si buscas preservar el color de tu tinte o mechas durante más tiempo", resume Modesta Casinello. También es interesante para quienes sufren caída capilar.

3. ¿Cómo se aplica? Depende de cada producto, evidentemente. Pero en general, se suelen aplicar unos 15 minutos antes del lavado. Algunos, como las mascarillas y algunos aceites, solo en medios y puntas. Mientras que los concentrados y los exfoliantes suelen trabajarse sobre el cuero cabelludo. Lo mejor es que son aptos para perezosas, ya que lo habitual es hacer este gesto una vez a la semana. "Es importante insistir en que el prewashing no sustituye la aplicación posterior de acondicionador, mascarilla o, incluso, un toque de sérum o aceite en las puntas", recuerda Modesta.

4. ¿Cuáles son sus beneficios? Miriam Quevedo lo tiene claro: "Un cabello bonito comienza con un cuero cabelludo saludable y en buenas condiciones. Y los tratamientos pre-champú van a ser un impulso y una gran ayuda a conseguir esta meta. Tenemos que recordar que nuestro cuero cabelludo es una extensión de nuestra piel y, como ella, necesita cuidados específicos". Si hablamos de resultados visibles, el pelo queda con más movimiento desde la raíz, suelto, con brillo y vitalidad.