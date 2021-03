La presentadora apareció en 'El hormiguero' sorprendiendo con un corte pixie perfecto para los meses de más calor.

Con un traje hecho a medida por la firma española Apparentia en un atractivo color rosa y compuesto por unos pantalones palazzo y una blazer larga de llamativas hombreras, Pilar Rubio ha aparecido en el plató de 'El hormiguero' para, una vez más, dejar a la audiencia sin palabras.

Esta vez no ha necesitado una estudiada coreografía como la que preparara hace unos días en su sección semanal sacada del musical de 'Nine'. Al igual que hizo en su momento con el patchwork, en esta ocasión su función era la de mostrar cuáles son algunas de las tendencias que más darán de qué hablar en los próximos meses -de ahí su espectacular conjunto en tono chicle- pero no quiso desaprovechar la oportunidad de mostrar también qué es lo más destacado también en el mundo de la peluquería.

Y, de paso, jugar a ver cómo sería su renovada imagen si la presentadora se atreviera a meter la tijera en su larguísima melena.

Irreconocible estaba Pilar Rubio con un sofisticado pixie que lució peinado con raya a un lado en su tono habitual. Un cambio de look totalmente rompedor en la línea del que Adriana Ugarte luce desde hace unas semanas.

Según los expertos en tendencias capilares, el pelo muy corto estaba llamado a ganar muchos puntos en 2021 y así ha sido, al menos, en el inicio del año. No nos extraña por tanto que la colaboradora del programa de televisión haya querido animarse a ver su rostro enmarcado en esta favorecedora fórmula que deja los laterales más cortos y una parte superior más larga para crear más equilibrio.

Minutos después de que Pilar Rubio apareciera en pantalla y compartiera una imagen suya con este nuevo look en su perfil en Instagram, las redes empezaron a llenarse de comentarios hasta convertirse en un arduo debate sobre si realmente se había atrevido a cambiar tan radicalmente su cabello o si, sin embargo, se trataba de una peluca siguiendo la línea del corte bob que días antes había lucido también en el show de Pablo Motos.

Nuestra balanza se inclina claramente por la segunda opción pero de momento Pilar no se ha pronunciado al respecto para sacarnos de dudas. ¿Te animas a dar un golpe de efecto como el de la presentadora en tu próxima visita a la peluquería?