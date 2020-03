La colaboradora sorprende con una melena super rizada y un estilismo inspirado en los ochenta que nos encanta.

Todas las moda vuelven y después de ver los desfiles en las semanas de la moda de París, Milán y Nueva York nos quedó claro que este 2020 será un viaje a la década de los 80 y 90. Y la última en confirmarnos esto es Pilar Rubio. La conductora acudió a ‘El Hormiguero’ con un peinado super ochentero. Con una una camisa oversize masculina a modo de vestido y el pelo muy rizado, Pilar, nos sorprendió a todas. Aunque lo que más susto causó no fue su melena alborotada sino el traspiés que dio durante el famoso baile inicial de programa. A pesar de estar embarazada y en su segundo trimestre, Pilar se atrevió a bailar con unos tacones de infarto, pero por un descuido acabó en el suelo.

“Sí, soy yo. Dentro de unos minutos empezamos El Hormiguero. ¡Ay! Qué feliz hubiera sido en los ochenta…”, escribió la esposa de Sergio Ramos, junto a una imagen en la que mostraba su melena rizada. Y es que no sabemos cuánto tiempo se tardó su estilista en rizarle todo el cabello, pero el resultado fue maravilloso. Nos hizo querer volver a aquellos años y atrevernos a llevar de nuevo la melena super rizada.

El peinado que le quedaba increíble iba acompañado de uno labios rojos, ojos marcados y piel más morena de lo habitual. Pero su super look quedó en segundo plano, después de que por accidente se cayera. “Me he resbalado, qué le voy a hacer...Me ha cambiado el punto de equilibrio (por su embarazo) y no lo asumo”, explicó la conductora. Y es que apenas comenzaba el programa cuando la colaboradora, que está embarazada de su cuarto hijo, perdió el equilibrio y se cayó al suelo. Sin embargo, este incidente no impidió que ella continuara con la coreografía, aunque le tocó improvisar desde el suelo.

Un pequeño susto que se produce en su cuarto mes de embarazo, motivo por el cual algunos de sus seguidores se han alarmado en Twitter e Instagram.

