Si estás pensando en dejarte crecer el pelo, fíjate en Laura Escanes para peinarlo

La mejor forma de llevar la transición.

Woman.es

Dicen que uno de los momentos vitales en los que más mujeres deciden cortarse el pelo es después de dar a luz. Y eso que los expertos no suelen recomendarlo por ese peligroso cóctel formado por hormonas, cansancio y un cuerpo diferente al habitual que puede provocar que no quedes del todo contenta con el resultado. Lo mejor es esperar un tiempo prudencial (meses para unas, un año incluso para otras) para volver a sentirse una misma tras todos los cambios.

Y eso es precisamente lo que ha hecho Laura Escanes aunque a la inversa porque, después de convertirse en madre por primera vez de una niña llamada Roma, ha decidido que ha llegado el momento de volver a dejarse crecer el pelo. En lugar de pasar por la peluquería para hacer uso de la tijera como suele ser habitual, la influencer ha preferido recuperar el cabello largo del que presumía hace unos años después de tanto tiempo luciendo un favorecedor pixie.

En poco más de dos años ha pasado por múltiples cambios de look en los que cortar por lo sano ha sido la tónica habitual por eso ahora el hecho de recuperar una melena larga no es tan sencillo. Primero por el tiempo que puede llevar el proceso y segundo porque este puede ser bastante engorroso teniendo en cuenta que no es tan fácil peinarse cuando tienes el cabello con capas más cortas que otras que se vuelven indomables.

La paciencia es clave y todo aquel que esté en su misma situación seguro que lo sabe bien. Por eso nos gusta tanto ver las diferentes maneras que ha encontrado la influencers para mantener a raya su pelo en todo este tiempo.

Gracias a esa gran ventana que es Instagram hemos podido fichar alguna idea de Laura para peinarnos y, lo mejor de todo, es que el hecho de que esta temporada accesorios como las horquillas hayan cobrado tanto protagonismo no hace más que facilitarnos las cosas.

Los modelos con perlas son sus favoritos y a los que más ha recurrido estas fiestas para coronar sus looks aunque, si tiene que elegir un complemento, la catalana lo tiene claro: la diadema.

La propia Laura ha confesado haber empezado su particular colección de diademas después de comprobar que eran el mejor recurso para superar un 'bad hair day' o, en su caso, para llevar mejor la transición a su nueva etapa capilar. Y, la verdad, después de ver los buenos resultados que tiene en ella no se nos ocurre una mejor forma de pasar esta etapa con éxito.