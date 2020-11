Estos peinados para pelo corto y rizado de mujer son dignos de que le hagas ahora una captura de pantalla para enseñarlo en tu próxima visita a la peluquería

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¿En búsqueda de peinados para pelo corto y rizado de mujer? Ay, querida, a estas alturas nos conocemos todas. Cuando vemos algo que nos gusta, nos falta tiempo para hacerle una captura de pantalla no vaya a ser que se nos olvide y perdamos la oportunidad de copiar eso que nos gusta y luego vengan los llantos. No sé si a vosotras os pasa, pero en la redacción de Woman.es lo hacemos con las manicuras, sobre todo ahora que ha llegado el frío y es el momento de cambiar a colores más invernales, los looks con las prendas de moda (chalecos de punto, botines…) y también con los peinados. Las que tienen el pelo largo podéis fichar los peinados que hemos recopilado pero, amiga, tú que tienes el pelo corto y rizado, tranquila, no has caído en el olvido. Aquí no condenamos a nadie al ostracismo y menos a las chicas con pelo rizado.

El pelo rizado mola, el pelo corto mola, ¿por qué hay tan pocos peinados para pelo corto y rizado de mujer? Sí que los hay, solo hay que saber buscarlos y nosotras hemos dado con los mejores looks de pelo corto y rizado que le hemos fichado a las famosas últimamente.

Las más atrevidas estarán dispuestas a cortarse la melena por un pixie para pelo rizado como el de Zoe Kravitz y el microbob rizado con capas de Audrey Tautou; sabemos que las más comedidas se decantarán por el bob rizado y desfilado de la top model española Ana Arto y para una ocasión especial perderán la cabeza por el recogido con pasadores de Lucy Boynton.

Pero, oye, mejor que nos enrollamos más hablando de peinados para pelo corto y rizado de mujer y seas tú misma quien juzgue. Sigue bajando y descubre nuestros 10 peinados para pelo rizado. De nada, amiga.