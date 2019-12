Olvídate de la plancha y las ondas. Si buscas un look ganador, estas fiestas pásate a la coleta, el efecto wet o la melena ultralisa. Más fáciles, imposible.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Un buen peinado tiene el mismo poder transformador que unos labios rojos. Son capaces de convertir el look más sobrio en uno sofisticado y cañero en unos minutos. Algo perfecto cuando hablamos de las fiestas y cenas de empresa. Porque en esos días en los que la jornada laboral se solapa con el evento de turno, no hay demasiado tiempo para estilismos elaborados.

Se trata de ir cómoda, algo diferente, sin sobresalir demasiado, pero con un punto festivo. Y en ese combo, el pelo juega un papel fundamental. Si estabas pensando en dejarlo tal cual te levantaste: ¡error! No hace falta ser demasiado mañosa para darle un aire nocturno. Pero tampoco pienses que esta vez tu plancha te salvará la vida… Las ondas rotas siguen siendo un recurso válido, aunque no en estas fiestas. Prueba con recogidos sencillos: las coletas, altas y bajas, y los moñetes tipo ‘me voy a la ducha’ suman puntos. Otra opción es el efecto engominado. Nosotras nos hemos fijado en la pasarela para inspirarte con la elección y gracias a varios profesionales te explicamos cómo copiarlos en casa o, incluso, en el baño de la oficina.

Coleta rockera con diadema

Este look combina dos de las tendencias estrella de la temporada: el recogido y el accesorio. Nos encanta la diadema de Balmain con sus eslabones de aire rockero, pero también funcionará con una metálica más finita, decorada con perlas o una ancha de terciopelo. “La clave está en lavarse el pelo un día antes para que tenga más textura”, advierte el equipo artístico de Llongueras. Después, solo tienes que marcar la raya en el centro y sujetar el pelo en una coleta. “Es importante soltar algunos mechones y que el recogido esté a la altura de la nuca”, añaden. Coloca la diadema sin arrastrarla hacia atrás. Si tienes el pelo largo y abundante, cubre la goma con un mechón. Como ves, es perfecto para hacerlo en cinco minutos al salir del trabajo. Solo tendrás que salir por la mañana con peine, diadema, goma y una laca mini para darle el toque final.

Contraste de texturas nocturno

Te encanta llevar el pelo suelto. Perfecto. Aquí tienes la solución: Marca la raya al lado y potencia el volumen con el secador, aplicándolo hacia la raíz. La zona de efecto mojado, esencial para crear el contraste de texturas, se puede fijar con un serum o con algún gel que no apelmace demasiado el cabello. Si quieres, puedes añadir unas horquillas (y que se vean, ¡es máxima tendencia!) para sujetarlo bien. “Como toque final, despeinaremos de medios a punta la parte de la melena suelta, para dejar un efecto empolvado y aterciopelado”, explica el estilista Alex Sestelo.

Moño de bailarina cool

Otro que te puedes hacer en cualquier sitio, ya que como para otros recogidos es preferible no tener el pelo recién lavado. “Antes de empezar si tienes el cabello fino o poca cantidad, carda las raíces por la zona delantera para ganar en textura y volumen”, apunta Nikoleta Vlad, directora de Nikol Beauty. Luego, hazte una coleta sin que quede demasiado tirante. “Enrolla el cabello suelto sobre sí mismo hasta hacer el moño y sujétalo con otra goma. No te preocupes si no queda perfecto porque esa es la idea”, aconseja Nikoleta. Para terminar puedes soltar varios mechones o del recogido o de los laterales y no te olvides del toque de spray fijador para que dure toda la noche.

El elegante falso bob

Se lo vimos hace poco a la Reina Letizia y, la verdad, el efecto es muy elegante. Eso sí, requiere algo más de maña que el resto de las propuestas. “La clave está en cepillar muy bien el cabello y marcarlo con raya lateral”, explican desde Llongueras. Pulveriza con un spray de volumen y vuelve a trabajarlo para dejar no dejarlo pegado a las raíces. “Luego solo tienes que recoger el cabello en una coleta muy suelta y enrollarla hacia dentro con ayuda de unas horquillas”, añaden. En este paso es importante que no se vea el inicio del recogido, así que ata el pelo bastante lejos de la raíz. La horquilla en el lateral y los mechones sueltos le dan el punto desenfadado.

Un corto muy sofisticado

Si la melenita corta es lo tuyo, atrévete con el acabado wet. Nos gusta mucho, el look de las modelos de Helmut Lang por el volumen frontal, mucho más favorecedor que el engominado extremo. “Lo primero es secar el pelo dirigiéndolo ya hacia atrás, para marcar el peinado y evitar exceso de producto”, afirma Alex Sestelo. “Una vez secado al 80%, cuando esté un poco húmedo, aplicaremos un spray de peinado o un gel suave por toda la melena. A continuación lo peinamos hacia atrás con un peine de púas anchas para marcar el estilismo y lo terminamos pasando la mano”, añade.

Coleta con flequillo lateral

Otra idea sencilla, pero glamurosa. “Solo necesitas goma, peine y gel fijador”, dice Nikoleta Vlad, de Nikol Beauty. El producto de styling solo se aplicará en la parte frontal, para marcar el efecto pulido. La parte suelta la puedes dejar lisa, despeinada o crear unas ondas. “Como plus, añade un lazo de terciopelo o un maxi scrunchie, de máxima tendencia”, aconseja.

Liso clásico, pero efectivo

Como te decíamos, si no quieres romperte la cabeza o eres clásica convencida, también tienes un look para ti. La melena ultra-ultra lisa y muy brillante. En este caso, el secreto es tener el pelo muy cuidado y trabajarlo bien en casa: primero con secador y cepillo, después con toques de plancha para pulir medios y puntas (o también en la raíz para dar un poco de volumen) y, finalmente, terminar con una gotita de aceite o sérum para revelar el brillo.