No basta con elegir un bonito vestido. Para que tu look nupcial esté completo necesitas un peinado con el que te sientas a gusto y sepa resaltar tus facciones.

Julia García

A la hora del "sí, quiero", son tantas las cosas que hay que planificar que es probable que la elección del peinado quede en el último lugar de la lista. Puede que no sea lo más importante para una boda, pero sí que es imprescindible que, aunque sea tarde cuando se alcance la decisión final sobre cómo debe ser, esta sea meditada. Más que nada porque entran en juego muchos factores que no solo tienen que ver con las características o el largo de tu pelo. Importa la personalidad, el tipo de evento, el vestido -sobre todo el escote-, la época del año, el momento del día, el maquillaje... tantos como circunstancias de cada novia.

Por eso es conveniente poner en la terna todas las opciones por las que puede decantarse la balanza. Justo lo que hemos querido ofrecer hoy, un amplísimo abanico de alternativas para presumir de melena en el que promete ser un gran día. Hay quienes lo tienen claro desde el primer momento o quienes dudan entre varias.

Si es este segundo tu caso, confía en que siempre puedes animarte a probar con dos distintas para cada momento ya que, como afirma Gonzalo Zarauza, peluquero y asesor de imagen del salón que lleva su nombre en San Sebastián, "Una ceremonia siempre se rige por un protocolo, en cambio en el banquete las reglas son más relajadas. Por eso, podemos recogernos el cabello para el momento del enlace y dejarlo suelto cuando comienza el festejo. Y, además, siguiendo el ánimo del momento, con mucha naturalidad y sencillez. Se trata de aprender a disfrutar hasta de los pequeños gestos".

Melena suelta

Empecemos por la manera más básica aunque no por ello la más sencilla. Llevar el cabello suelto el día de la boda es clave para quienes apuestan por la naturalidad, pero no hay que confundir esto con la dejadez. Esta debe estar perfectamente peinada ya sea lisa, rizada u ondulada y con la raya en el lado adecuado. Puedes dejarla tal cual o puedes animarte a añadirle algún accesorio ya sea en forma de diadema, tocado, una corona de flores o joya. "Un tocado o un complemento, por pequeño que sea, realza siempre el cabello. La joyería y las nuevas tendencias en tocados consiguen resaltar a la novia, aportan un toque distintivo muy creativo y original, aunque sea muy sencillo", recomienda Silvia Peinado, directora creativa de la firma de tocados y joyería Sia &Co.

Coleta

El peinado que luces a diario para ir cómoda puede ser también el elegido para el día de tu boda. De hecho, con él no solo mantendrás tu esencia sino que tendrás el confort garantizado al dejar tu rostro completamente despejado y dejar a la vista la espalda. Puedes elegirla alta, en la zona media de la cabeza o baja, más o menos tirante, con algún adorno para sujetarla o incluso animarte con una coleta burbuja que es todo originalidad. La coleta no tiene, ni mucho menos, por qué ser aburrida.

Moño

Hablamos del moño de bailarina que es altamente sofisticado pero también de recogidos más elaborados que nos hagan salir de nuestra zona de confort y probar cosas nuevas. La propuesta es la misma que la de las coletas, dejar que nuestro cabello no moleste y garantice comodidad destacando nuestras facciones al máximo, pero con un grado más de elegancia.

¿Qué tal un lazo?

No subestimes el poder de un lazo porque es capaz de conseguir resultados sorprendentes. Puedes lucirlo para darle un aire distinto a una coleta, para terminar una trenza o simplemente para retirar el pelo del rostro con los mechones principales. En cualquiera de los casos será de gran ayuda si has escogido un vestido sencillo o de corte clásico en el que no haya pedrería ni encaje para no caer en el exceso.

Trenza

Por último, la que es una de las elecciones favoritas de las novias: la trenza. Al igual que en el caso de las coletas, aquí se abre todo un mundo de opciones a cada cual más bonita. Clásicas, de espiga, en recogido, deshechas, finas... ideal para combinar con un vestido de estilo bohemio o para quienes quieren algo elegante sin renunciar a la naturalidad.