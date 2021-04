Peinados de invitada preciosos y de tendencia que te convertirán en la estrella de la boda (con permiso de la novia)

Los días previos a acudir a una boda la tensión por decidir el vestido adecuado, los complementos perfectos, y por supuesto, el peinado ideal puede ser incluso emocionante y divertido, especialmente si vas a tener un papel importante en la boda como el de dama de honor o testigo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si este año tienes alguna boda en el horizonte, puede que ya tengas el vestido, los zapatos e incluso una idea del maquillaje que quieres llevar pero, ¿por qué dejamos siempre el peinado para lo último? Aunque parezca que no, el peinado cobra un especial protagonismo en el look que requiere cierto cariño y cuidado a la hora de prepararse.

Si aún no has elegido tu peinado, ¡queremos ponértelo fácil! Por eso hemos recopilado algunos de los peinados para bodas más bonitos que hemos encontrado en Pinterest, entre los que seguro encontrarás alguno que se adapte a tu estilo y a tu vestido. Una coleta, trenzas, moños, semi recogidos, melenas sueltas y hasta complementos como coronas, diademas y turbantes... Todas las ideas que puedas tener están recogidas en nuestra selección.

Puedes escoger desde recogidos clásicos, semi recogidos o los peinados más originales acompañados de adornos, flores o, incluso, llevar el pelo suelto. De hecho, si tienes soltura para peinarte, seguro que hasta los puedes recrear tu misma, pues hay opciones para todos los niveles, y si prefieres dejarlo en manos de profesionales, tan solo tendrás que enseñarles la foto elegida y dejar que hagan su magia.

Tendencias de peinados para invitadas vistas en Pinterest Ver 18 fotos

En función del peinado que elijas, tendrás que hacerte unos cuidados los días previos, como un baño de hidratación un peeling capilar o, si lo necesitas, hasta un buen corte de pelo. Un cabello sano es la clave para lucir un buen peinado en la boda.

Si tienes el pelo corto y no te da para recogerlo no pienses que no tienes opciones, ya que puedes hacerte algún semi recogido que parta de una trenza de la parte frontal por ejemplo, y sobre todo accesorizar tu melena con tu diadema, corona o turbante favorito.

Una vez hayas decidido el peinado ya podrás decidir también qué maquillaje vas a llevar y qué joyería vas a utilizar. Unos pendientes vistosos serán perfectos para los recogidos que dejen tu cara despejada mientras que si optas por el pelo suelto tu opción puede ser or apostar por un collar más vistoso. ¿Y si llevas una corona o diadema potente? Entonces equilibra el look alejándote de piezas llamativas de cuello para arriba y elige unos buenos anillo y pulseras. ¡Todo es cuestión de probar y combinar!