El peinado con moño bajo de Tamara Falcó es tan fácil de hacer que hasta lo podrás lucir para ir el trabajo porque no tardarás ni tres minutos en hacértelo

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Hay días que, por mucho que nos lo propongamos, no llegamos puntuales. Por una cosa u otra, cuando te das cuenta es casi la hora de estar en el trabajo y tú todavía estás en casa sin saber cómo peinarte, ¿verdad? A las tardonas nos suelen pasar ese tipo de cosas, así que cualquier peinado que se pueda hacer rápido y que quede estiloso, como el que acaba de lucir Tamara Falcó, será nuestro mejor aliado. La colaboradora de televisión estrena esta noche ‘El Desafío’ en Antena 3 y su peinado seguro que te inspira.

Sabemos que la mayoría salimos de casa a la carrera y que a las 8.00 no son horas de innovar, pero tampoco hace falta arriesgar mucho. Un moño bajo y un poco de gomina harán todo por ti. Si te fijas tanto el look de Tamara Falcó como en los looks de las influencers, los peinados que más triunfan últimamente son los que están menos trabajados, así que un recogido bajo y sencillo es siempre una buena opción porque te durará perfecto para el final de la jornada.

Aunque no vamos a negar que si en España hay una reina de corazones (y del estilo) esa es Isabel Preylsler, Tamara Falcó le va pisando los talones. La hija de la socialité y del fallecido marqués de Griñón, marquesado que ya ha heredado, es el nuevo icono de estilo y, como tal, no hay día que aparezca en Instagram y que no se lleve un buen número de likes y comentarios en los que sus seguidores alaban su buen gusto a la hora de vestir.

Ya cuenta con, nada más y nada menos un millón de seguidores. Eso sí, de momento usa su cuenta de Instagram como escaparate de sus looks y para promocionar algunos de los lugares que visita por colaboración y apenas hay hueco para su vida personal, como sí hacen otras influencers con su mismo número de seguidores. Al margen de esto, lo que está clarísimo es que Tamara Falcó es una mujer elegante y que inspira al resto para vestir y maquillarse, con lo que nos muestra en su perfil en Instagram y en cada una de sus participaciones en ‘El Hormiguero’. Ahora seguro que en ‘El Desafio’ también nos deja muchas sorpresas fashion y beauty.