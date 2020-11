El peinado con coleta alta que Juana Acosta ha acompañado con un look de pantalones inspirado en ‘Emily in Paris’

¡Nos encanta!

Además de por tener un estilo impecable, Juana Acosta se caracteriza por saber lucir de la manera más elegante los 'beauty looks' del momento.

Por un lado, a nivel 'make-up', la actriz apuesta por propuestas que son un 'mix' perfecto entre la sensualidad y la elegancia y con las que logra destacar los rasgos más característicos de su cara, como puede ser su mirada intensa. Pero, por otro lado, tampoco hay peinado que se le resista... Aunque su opción favorita suele ser llevar la melena suelta y ondulada, con la raya en medio, Juana no le teme a los recogidos originales, como el que llevó en el Festival de Cine de Málaga que nos enamoró.

Y justamente hoy queremos hablar sobre un nuevo peinado de la actriz que ha mostrado por Instagram y que ha lucido para la promoción de su último trabajo 'El inconveniente', junto con un look de pantalones al más puro estilo 'Emily in Paris' (y es que no es la primera vez que vemos a la actriz luciendo estilismos de inspiración parisina).

Juana ha mostrado a través de un post de esta red social un peinado con coleta alta que nos ha enamorado porque queda genial y es supersencillo de hacer.

Como sabes, las coletas son ese peinado versátil y fácil que nos permite, además de ir cómodas, llevar nuestro rostro al descubierto para, por ejemplo, destacar nuestro maquillaje.

En concreto, la coleta que ha lucido Juana Acosta es una de las propuestas más favorecedoras para todo tipo de rostros, ya que al ser alta (y realizarla en la parte de la coronilla) nos ayuda a crear un efecto de alargar el rostro y, además, nos suma unos centímetros de altura.

Otro de los detalles que nos ha conquistado de este peinado es el cómo lo ha diferenciado Juana, ya que ha sabido darle un toque distinto al sacar dos mechones ondulados en la parte delantera de la coleta, de manera que estos caen sobre la frente y dulcifican el rostro (por algo será uno de las peinados más fáciles y más vistos en Instagram).

Respecto al look, que Juana Acosta ha mostrado al completo a través de sus Stories, la actriz ha optado por una original chaqueta en tono burdeos de estética 'western' con detalles como el cuello, los bolsillos o la botonadura bordadas en blanco. El diseño pertenece a la colección de primavera-verano 2021 de Sandro Paris, y aunque todavía no está a la venta, desde la propia firma nos han confirmado que la podremos encontrar en la web de la firma a partir de febrero a un precio de 185 euros.

Por su parte, la actriz ha llevado esta original prenda con unos pantalones blancos de tiro alto y corte acampanado superfavorecedores. ¡Nos encanta!