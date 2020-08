No sabemos si nos gusta más el vestido corto de flores de Paula Echevarría, que queda ideal hasta con zapatillas, o su favorecedor moño que estiliza un montón

Un recogido perfecto para una cena romántica de verano.

Del último look de verano de Paula Echevarría, nos quedamos con su favorecedor recogido de pelo: un moño con poder estilizador ideal para estar fresquita en estas calurosas noches.

La actriz, que se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Marbella, ha salido de cena junto a su chico, el futbolista Miguel Torres. Para la ocasión, Paula ha vuelto a sacar la artillería pesada de su armario, eligiendo un minivestido de flores en color turquesa, con volantes y detalles 'cut off' en la cintura, de Fetiche Suances, una de sus firmas de cabecera. Unas sandalias de tacón y un bolso de mano redondean su look de noche. ¡Perfecta!

Sin embargo, no hemos podido evitar fijarnos en su peinado pues, si sigues habitualmente su estilo, ya sabrás que la asturiana casi siempre lleva su melena castaña suelta y lisa. "Toda mi vida he tenido el pelo igual, el color es natural y no me gustaría cambiarlo, ni probar cortes arriesgados ¡ni siquiera me atreví con las californianas!", nos confirmaba la propia Paula en una entrevista sobre sus secretos de belleza.

Por este motivo, cada vez que varía su look sus fans no quieren perderse detalle; y no es para menos, ¡menudos recogidos se marca! Este verano, por ejemplo, nos ha inspirado con un look de coleta + diadema ideal para las noches de verano y con un peinado ultra rápido que es perfecto para el verano y está aprobado por las mujeres con más estilo del mundo.

En esta misma línea se encuentra su apuesta de hoy: un moño bajo bien pulido, con la raya al medio y todos los mechones controlados gracias a diferentes horquillas. ¡Fácil de hacer, cómodo y muy favorecedor!

Además, ha aplicado nuestro truco para combinar los pendientes y 'piercings' con los recogidos de verano, pues al añadir unos largos, el efecto estilizador del moño se multiplica, logrando que el cuello parezca visualmente más esbelto. ¡Tomamos nota, Pau!