Nuria Roca nos resuelve el problema de todas las mañanas del 'qué hago yo con este pelo' con el moño de bailarina con flequillo que ha llevado en 'El Hormiguero'

El peinado de Nuria Roca en 'El Hormiguero' es tan fácil de hacer que no tardarás más de cinco minutos en hacértelo.

PILUCA SANTOS

No hay día que Nuria Roca no nos inspire, bien sea con sus looks, bien sea con sus peinados. Poco a poco, la periodista se ha convertido también en una influencer y ya es en un referente de estilo para muchas mujeres en nuestro país. La colaboradora de 'El Hormiguero' cuenta ya con más de 800 mil seguidores en Instagram y a sus 49 años consigue con sus looks el perfecto equilibrio entre la elegancia y la modernidad porque Nuria Roca es una de las mujeres españolas más sofisticadas y que mejor adapta las tendencias a su estilo. El pasado lunes nos enamoró con el peinado que lució en ‘El Hormiguero’, un moño de bailarina con flequillo abierto.

-Nuria Roca tiene el top con mangas abullonadas que va genial jeans y que es de la firma 'made in Spain' que te encantará si te gusta la ropa divertida.

-Nuria Roca cae rendida ante las zapatillas de colores de Lidl (y, sí, vuelven a estar agotadísimas).

El moño de bailarina es un clásico atemporal que, además de muy favorecedor. Nos puede sacar de algún apuro, sobre todo cuando el pelo no luce en su mejor día y el ni el champú en seco, las planchas ni el secador pueden hacer mucho más por nosotras. “Los moños de bailarina nos sirven para multitud de ocasiones, desde las más formales a las menos y es muy fácil de hacer”, cuenta indica M.ª José Llatade Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Nuria Roca apostó por un moño de bailarina alto y con flequillo cortina, que ya se ha convertido en una de sus señas de identidad pero también es el que mejor sienta, fácil de manejar y más versátil. “El flequillo es una forma de cambiar de estilo muy fresca, muy diferente, capaz de transformar el look totalmente”, reconoce Eduardo Sánchez, el director creativo de Maison Eduardo Sánchez. Recto, despuntado,... las posibilidades y los tipos de flequillo son infinitas, pero si algo nos ha quedado en los últimos meses es que el flequillo abierto no solo es el que está más de moda, también es uno de los que más favorece.

Cómo hacer un moño de bailarina clásico paso a paso

- Separa los laterales de la melena marcando una raya detrás de la oreja y recoge la parte de atrás en una coleta baja.

- Luego pasa cada uno de los laterales alrededor de esa coleta haciendo un nudo y anudando cada parte de nuevo.

- Recoge la coleta que queda girándola y escondiendo las puntas y sujétala con unas horquillas de moño.

- Al final rocía la cabeza con laca o spray de brillo para fijar y que se vea más brillante.