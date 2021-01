Nuria Roca sabe cuál es el corte de pelo y cambio de look que más favorece y rejuvenece

Tenemos el cambio de look definitivo de Nuria Roca. La presentadora ahora tiene flequillo desfilado y unas mechas caramelo que le quedan maravillosas.

Hace unas semanas Nuria Roca nos sorprendía con una foto en la que la veíamos con un look super distinto, con una melena super larga, lisa, teñida de color castaño oscuro, y con flequillo. Pero todo era obra de una caracterización. Se trataba de una peluca con la que daba vida a su nuevo personaje en la comedia "La gran depresión".

Pero parece que a la presentadora le ha gustado su imagen con flequillo y ha decidido pasar por el salón de belleza para hacerse uno definitivo. Nuria ha apostado por un look super rejuvenecedor: con flequillo abierto muy ligero y unas mechas color caramelo, las mismas que llevó Penélope Cruz y que según dicen los expertos serán las grandes triunfadoras del 2021.

Para realizar la transformación, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha confiado en las manos de Jose Tabas de Tacha Beauty. "Estamos trabajando con el tono caramelo que va a quedar muy bien. He realizado una mezcla de babylights con balayage", explica el experto.

Pero Nuria no solo quería darse unos reflejos, también tenía ganas de un pequeño cambio de corte y después de salir del salón quiso compartir un selfie a modo de adelanto de lo que será su nuevo look. Y aunque todavía no hemos visto al detalle el cambio de look que va a estrenar en 'El Hormiguero', pues en la imagen apenas si deja al descubierto medio rostro, estamos seguras que su nueva melena seguramente se va a convertir en tendencia.

"Pues sí, lo he hecho. ¡Lo he vuelto a hacer!", decía Nuria en Instagram adelantando que lleva un flequillo cortina ligero. Podemos intuir que su nuevo corte le da mucho movimiento y maleabilidad y que no solo rejuvenece sino que enmarca las facciones y disimula la frente ancha.