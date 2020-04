Nuria Roca puede presumir de tener un pelazo siempre perfecto incluso ahora que estamos en cuarentena, te contamos cómo lo consigue.

Woman.es

El pelazo de Nuria Roca no entiende de horas ni mucho menos de confinamiento. Lo cierto es que la presentadora tiene una de las melenas más bonitas y sanas de la televisión. Ya sea por un su castaño de ensueño, su brillo, su movimiento o su corte, su pelo se ha convertido en una de sus mejores señas de identidad. Y durante esta cuarentena por coronavirus nos ha demostrado que ella sí que sabe cuidar y tratar el cabello.

- Este acondicionador sólido no solo hidrata y protege la melena, sino que acaba con los odiosos nudos en el pelo

- El estilista de Meghan Markle comparte sus trucos para cortar el pelo, desde dominar bien las puntas hasta no mojarlo nunca

Ya el verano pasado nos revelaba su truco para conseguir mantener la melena a salvo del sol, el calor, el cloro y la sal de la playa este verano y así evitar ver apagando su color de pelo, seco o quebradizo. Según ella misma compartió en su cuenta de Instagram, el tratamiento que usa es en forma de viales y aseguró que gracias a ellos tiene una melenaza fuerte, sana y brillante. "Mirad os voy a enseñar estos viales de colágeno que me descubrió hace tiempo Natalia de Tacha y que bueno ya no puedo vivir sin ellos llevo tomándomelos más de dos meses y para el pelo, para la piel son una maravilla de verdad", ha asegurado la presentadora.

El producto se llama Gold Colagen Hailift Hair Growth y además de ser un complemento alimenticio líquido con colágeno hidrolizado, queratina, selenio, ortiga, extracto de grosella espinosa india, vitaminas, minerales y edulcorantes naturales perfectos para mantener el cabello saludable y nutrirlo desde el interior; también son perfectos para proteger la piel y las uñas.

Así que estamos seguras que la presentadora sigue al piel de la letra su rutina de belleza, porque realmente nos parece increíble que aún bajo estas condiciones en las que estamos viviendo en la actualidad, Nuria siga teniendo esa maravillosa melena. ¿Vale la pena oirla, no? Otro de sus consejos es "intentar que el cabello no se seque cuando está recogido, algo que no es fácil en verano cuando salimos del agua y nuestro primer gesto es hacernos un moño”.

Otro de sus trucos es su corte de pelo, que es en capas. Este estilo le da más cuerpo a su melena y por tanto más volumen para conseguir ese efecto de más cantidad. Y por último, nos recuerda que es bueno invertir un poco en buenos productos de lavado de pelo para mantenerlo siempre hidratado.