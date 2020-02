Nieves Álvarez se cambia de look y apuesta por un corte de pelo que quita años de un tijeretazo

¿Podría estar más guapa la presentadora? Podría. Y sí, lo está con su nuevo corte de pelo.

No sabemos qué tiene el inicio de año que a todas las famosas les dan por cambiarse el look. ¿Lo habrán incluido en su lista de buenos propósitos para 2019? De momento, es una incógnita, pero lo que queda claro es que con el año nuevo todas estamos ansiosas por hacer cosas nuevas: apuntarnos al gimnasio, comer mejor, beber más agua… Y Nieves Álvarez no se ha conformado con eso que, a juzgar por todo lo que nos cuenta desde sus perfil de Instagram todos esos buenos hábitos ya los tiene, así que se animado a estrenar corte de pelo.

La modelo y presentadora de 'Flash Moda' ha dado un giro a su imagen y la jugada no le ha podido salir mejor porque está arrebatadora (más aún, claro). Desde este mismo viernes la modelo estrena corte de pelo, que además es de esos looks que quitan años de un plumazo, aunque en este caso estaríamos hablando de tijeretazo en toda regla.

Ahora Nieves Álvarez luce una melena más corta, un 'long bob' con las puntas redondeadas y muy del estilo de las que llevaban las top models de los años noventa como Claudia Schiffer, y flequillo para enmarcar la cara. ¿Le sienta bien? No, le sienta mucho mejor que bien. Es más, no ha podido escoger un largo más perfecto que este porque, por un lado, es suficientemente corto como para estar cómoda y tiene la longitud ideal si, para alguna alfombra roja o evento, quiere lucir un peinado tan espectacular como los que acostumbra.

Pero no solo su corte de pelo es lo que nos ha enamorado, también la forma en la que ha combinado la camisa vaquera. Nos encanta el top de encaje negro que deja ver a través de los botones y que combina con unos pantalones negros.