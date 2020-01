'Mullet': el radical corte de pelo que arrasará en 2020

Miley Cyrus ya lo luce.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Con el Año Nuevo, todas y cada una de nosotras se ha propuesto una lista de propósitos. Dejar de fumar, comer más sano, ir al gimnasio, ver más a nuestras familias, no preocuparnos tanto por cosas que no tienen solución, no obsesionarnos con el trabajo.... Sin embargo, en algunas de esas listas aparece un deseo: el de atrevernos con ese corte de pelo tan de moda que no nos atrevemos a probar en nosotras mismas.

Pues atentas porque puede que 2020 sea el año en el que finalmente te decidas y apuestes por el que, sin duda, es uno de los looks capilares más potentes. "Se trata del 'mullet', aquel corte que David Bowie hizo tan popular, y que se caracteriza por llevar el cabello más corto en la zona superior de la cabeza y más largo en la parte de la nunca", nos explica el equipo de estilistas de Llongueras.

¿Y quién ha decidido que no iba a esperar más para estrenarlo? ¡Miley Cyrus! La cantante ha subido varias instantáneas a Instagram presumiendo de estilo rockero y tenemos que decir que este corte le sienta fenomenal. ¿Cuál es su secreto?

Como se puede apreciar en las imágenes, la artista estadounidense se ha desfilando bastante el cabello para crear volumen, "algo que favorece muchísimo a las personas que tienen el cabello fino", aseguran desde Llongeras.

Además, Miley completa el look con un flequillo asimétrico: un lado más marcado que el otro y con piquitos. Una estética muy ochentera que podrá verse tanto en hombres como en mujeres.

De hecho, el cantante Harry Styles ya optó hace un tiempo por dejarse el cabello más largo, pero jugando con diferentes alturas. En el caso del británico, "llevaba un corte muy desfilado tanto en la parte alta como en la zona de las sienes", nos explica el equipo Llongueras.

Una cosa está clara: a Miley este corte le sienta de maravilla.