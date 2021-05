El recogido de siempre pero en versión actualizada para huir del aburrimiento. Así es el recogido con el que la actriz ha completado su look al más puro estilo Diane Keaton sobre la alfombra roja.

María Aguirre

"Tengo la teoría de que el mundo entero está enamorado de Victoria Pedretti, ¿podéis por favor confirmarlo todos?" escribía la MTV en sus redes sociales en el momento en el que la actriz apareció sobre la alfombra roja de los premios del cine y la televisión que anualmente entrega la famosa cadena de televisión.

Y la verdad, no le faltaban motivos a esta afirmación porque, en los últimos meses su nombre ha pasado a ser uno de los más buscados tras conseguir el papel de Leslie Van Houten en la película de Quentin Tarantino 'Érase una vez... en Hollywood', protagonizar junto a Penn Badgley la segunda temporada de la serie 'You' y haber participado anteriormente en otras de las exitosas ficciones de Netflix, 'The Haunting of Hill House' y 'The Haunting of Bly Manor.

Precisamente por este último papel era por el que apareció en la gala de los MTV Movie Awards en calidad de nominada a la "actuación más terrorífica" y tuvo la suerte de alzarse con este premio cuya estatuilla tenía una original forma de cubo de palomitas que agradeció animando a todos a "confrontar sus miedos".

Pero nuestro "crush" por Victoria Pedretti va incluso más allá de sus logros profesionales y su look en esta ceremonia así lo demostró. Su apuesta fue un original crop top de mangas desiguales -una recta blanca como si de una camiseta se tratara y la otra abullonada en color rosa- el cual combinó con unos pantalones tipo baggy de talle alto con cinturón incorporado, unos zapatos en blanco y negro y un collar de eslabones a modo de único accesorio junto a unos pendientes que también jugaban con la asimetría.

Un estilismo al más puro estilo Diane Keaton en versión actualizada que iba firmado por Louis Vuitton y al que supo aportar justo lo que necesitaba con un peinado que era tan sencillo como diferente.

A simple vista puede parecer un clásico moño de bailarina, pero la realidad es que es precisamente una forma de lucir este recogido tradicional de un modo más contemporáneo perfecto. Perfecto, precisamente, para todas aquellas que huyen de este peinado por tacharlo de aburrido.

Además, hacérselo una misma en casa es de lo más fácil. Nada de retirar todo el cabello hacia atrás como es habitual y unirlo en la zona central de la cabeza en un círculo perfecto, sino que aquí lo primero es dividir el cabello en dos dejando la raya en el medio y llevarlo hacia la parte baja hasta recogerlo con una goma o unas horquillas. No hace falta ni siquiera preocuparse por la pulcritud porque no es un moño que necesite estar pulido al 100% sino que permite que un poco más de libertad ya que son varios mechones sueltos los que se dejan a su libre albedrío, huyendo así del encorsetamiento del moño más proporcionado.