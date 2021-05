Cómo hacer el moño arquitectónico de Winnie Harlow

La modelo ha acudido a los MTV Movie & TV Awards: realites con un moño que alarga la silueta y da un toque vanguardista a cualquier look.

CARMEN RAYA

La gala de los premios MTV Movie & TV Awards nos dejó looks maravillosos y no solo desde la perspectiva de la moda. Winnie Harlow nos demostró que el moño sigue estando de rabiosa actualidad, máxime cuando se elige uno arquitectónico como el de ella. Sí, has leído bien, existe el moño arquitectónico. Es aquel que se construye en diferentes 'capas' que se colocan una encima de la otra.

Y es que si el moño bailarina fue el gran protagonismo de la temporada otoño invierno y reinó en las alfombras del mundo entero, esta temporada primavera-verano es el moño arquitectónico el que arrasa. Eso sí, no es fácil conseguirlo y debes tener mucha maña y las herramientas necesarias para conseguir brillar tanto como lo hizo Winnie Harlow al combinar este moño con un dos piezas joya de Miu Miu.

Paso a paso del moño arquitectónico (tres niveles)

1. Cepilla tu pelo para que no quede ningún posible nudo y utiliza una cantidad mínima de fijador en tu cabello para que de textura, pero sea fácil de manejar.

2. Con la cabeza hacia abajo, realiza una coleta de caballo lo más alta que puedas, más cerca de la frente que de la coronilla. Intenta que no quede ningún mechón suelto. Si es así, utiliza horquillas para fijarlos y laca para una máxima adherencia.

3. Enrolla tu cabello alrededor de la base de la cola teniendo en cuenta que vas a realizar tres moños superpuestos uno encima del otro. Es decir, tendrás que calcular la cantidad de pelo que enrollas en cada vuelta para que te dé para tres niveles. Cada vez que des una vuelta (con lo que cual, un nivel), fíjalo a la base de la cola de caballo con horquillas y laca.

4. Fija todo el peinado con laca o con cualquier otro producto fijador.

5. Truco de experta: Utiliza un cepillo de dientes para peinar y fijar los pelitos sueltos más rebeldes.

-Amelia Bono y el moño con el que combatirás el calor del verano con estilo.

-Raya en el pelo, ¿al lado o en medio? Depende, según los expertos.

En el caso de Winnie Harlow ha sido César de León Ramírez el 'hair stylist' que ha realizado esta maravilla de peinado y lo ha rematado dándole el último toque de fijación con la laca de la firma Paul Mitchell Professional.

En cuanto al resto de su 'beauty look', Winnie Harlow ha apostado por un maquillaje en tonos marrones y rosáceos realizado con productos de Armani Beauty. Remató el look con joyas de Gismondi.