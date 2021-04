‘Mermaid waves’: las ondas de las sirenas se instalan en tu pelo (y te enseñamos a sacarles el máximo partido)

Hay una tendencia en los últimos años que consiste en descartar el champú de esta rutina en los cabellos rizados. El nombre concreto es el 'co-wash', que consiste en lavarse la cabeza sin usar champú , usando únicamente un acondicionador específico que contiene algún tensioactivo suave en su fórmula. De esta manera conseguimos aportar hidratación a nuestro pelo sin resecarlo. Se puede usar a diario aunque es verdad que no a todos los cabellos finos o con poca densidad les funciona bien . Es cuestión de probar.

En lo que a la rutina de lavado y peinado de un pelo rizado se refiere los pasos no son tan simples como en el pelo liso. Por eso vemos necesario crear una lista con los productos que se requieren para tener unos rizos naturalmente hidratados y perfectos.

Desde el champú (o no champú) hasta el gel para definir tus rizos. Te traemos una guía de lo que tus rizos necesitan.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Champú

En su fórmula encontramos una mezcla nutritiva de aceites de coco, mongongo y camelia, así como vitaminas C y E, encargadas de proteger el cabello contra los agresores ambientales. Tiene una textura muy líquida y apenas genera espuma al masajearnos el pelo, así que si no te atreves todavía con el 'co-wash' o no te funciona bien, este champú hidratante puede ser una buena alternativa.