La hermana de Grace Villarrea ha revelado cuáles son sus gomas de pelo favoritas y no es la única que tiene la misma opinión.

Clara Hernández

En los últimos tiempos hemos hablado de coleteros 'scrunchies', de clips y de distintos accesorios capaces de elevar tu peinado, transformarlo o, incluso, solucionar un 'bad hair day'. Sin embargo, no nos habíamos detenido a analizar un esencial que ninguno de los anteriores ha logrado desterrar de nuestro neceser y que es un imprescindible para muchos peinados: las gomas de pelo básicas. Ahora, un 'story' de la instagrammer Melissa Villarreal ha abierto un debate sobre cuáles son las mejores gomas para nuestro cabello. Porque no todas son iguales.

¿Y que le pedimos a nuestras gomas de pelo? Que sus bandas sean de calidad, de forma que eviten las roturas y no dañen el cabello. Que se puedan poner y quitar cómodamente, y que sean suaves, delicadas y muy elásticas, para poder estirarlas con facilidad sin que pierdan forma ni modifiquen su tamaño, pero que a la vez sostengan con firmeza nuestro peinado, sin que este se suelte y que se pueden

Pues bien, Melissa Villarreal tiene una goma favorita, a la que es fiel desde hace mucho tiempo por lo bien que cumple con todo lo que le pedimos a una goma. La instagrammer se ha referido, en concreto, a las que vende H&M, las básicas en color negro (a juego con su cabello), porque además de encantarle, le recuerdan a su infancia ("De verdad, son las mejores. Son como las de cuando éramos pequeñas"), ha explicado tras recuperar una que creía extraviada y que ha localizado, por sorpresa, en el baño de su hermana.

Además, Melissa no es la única fan de las gomas de H&M. "¿Habremos hecho bien en contar el secreto, @meriloves?", pregunta a una amiga que, contesta, que no puede "vivir sin ellas". "Llevo ocho años con ellas y te juro que no veo otras", indica, mientras Melissa asegura que ha comprado "mil paquetes", no sea que al compartir esta información, le falten.

Además de las gomas de pelo, los 'stories' de Melissa nos han descubierto uno de los modelos de alpargatas planas que perseguiremos este verano. Se trata de un calzado cerrado con cintas que se anudan al tobillo y que evocan las zapatillas de punta de ballet.

Pues bien, la madrileña luce estas 'alpargatas bailarina' chica e hipercómodas cuya cuña está elaborada en lona de algodón, tiene pala escotada en V y suela vulcanizada de yute en color natural. Su precio es de 100 euros y están disponibles en Castañer, una de las firmas que figuran en el zapatero de verano tanto de la reina Letizia, como de Kate Middleton.

