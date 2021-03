Esta es la mascarilla gracias a la que Kate Upton ha recuperado su melena cuidada y brillante (y también la utilizan Heidi Klum o Kim Kardashian)

Hemos encontrado el producto capilar que necesitamos para volver a presumir de un pelo sano, brillante y fuerte.

SANDRA GONZÁLEZ

Las tendencias de coloraciones capilares nos alucinan, incluso aquellas que consideramos más difíciles de llevar y que son plena tendencia, como el rosa chicle al que se ha apuntado recientemente Laura Escanes y que le sienta tan bien. Sin embargo, sabemos que cambiar de look con mucha frecuencia puede pasar factura a nuestro cabello. En este sentido, si hay alguien que se someta a constantes cambios de pelo y aun así siempre consiguen presumir de una melena sana fuerte y brillante son las 'celebrities', ¿o no? Pues tenemos que decirte que hemos averiguado el secreto 'beauty' de algunas de ellas.

- Kate Upton: ¿Quién dijo que ser modelo no era una profesión de riesgo?

- Kate Upton se sincera y admite que llegó a odiar su cuerpo

Al parecer hay un producto que ya tienen en su tocador famosas de la talla de Kim Kardashian, Heidi Klum, Madonna o Natalia Vodianova, entre otras; y que también utiliza de manera diaria la 'top model' y actriz Kate Upton, y gracias a la que ha recuperado su melena tras una mala experiencia, tal y como ella misma ha confesado.

"Hace unos años me hicieron una coloración excesivamente rubia para un shooting y me arruinaron el cabello. Volver a recuperarlo fue una gran problema y me llevó mucho tiempo. Ahora sólo uso productos Leonor Greyl, especialmente Masque Quintessence, me encanta".

Efectivamente, este producto fue creado para contrarrestar el daño producido por tintes, decoloraciones o tratamientos de alisados y para devolver la vitalidad a los cabellos más estropeados. Y es que además de tener resultados impresionantes, se puede usar tanto antes como después del lavado.

Tal y como la modelo y actriz ha compartido en la publicación 'New Beauty', ella sabe usarla para sacar el máximo partido al producto y, para ello, extiende la mascarilla sobre su pelo seco antes de lavarlo.

Pero, ¿qué tiene este producto para reparar el cabello de manera casi milagrosa? Sus ingredientes, pues está formulado con activos reparadores que actúan de manera profunda sobre el cabello y además cuenta con un férreo protector para los cabellos más deshidratados. Cuenta con extractos botánicos que nutren en profundidad el pelo más dañado, como es el caso del Aceite de Cupuaçú (rico en proteínas y ácidos insaturados de gran poder nutritivo y reparador) y el Aceite de Mongongo (capaz de absorber el agua y mantenerla en el interior de la fibra capilar para lograr un efecto hidratante de larga duración, revitalizar la fibra y regenerar cada cabello). Lo encontramos disponible en la web de la firma a un precio de 100 euros.

Utilizarlo es muy sencillo. Si decidimos aplicarlo sobre nuestro cabello después del champú, como indica la manera tradicional, debemos escurrir el pelo y aplicar sobre largos y puntas. Lo dejamos actuar entre 2 y 5 minutos y aclaramos.

Por su parte, si preferimos hacerlo antes del champú (método que está recomendado para optimizar el efecto reparador del producto), se recomienda aplicar la mascarilla sobre el cabello seco y dejarlo actuar 20 minutos antes de lavarlo.