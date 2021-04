El pelo natural rizado de Marta Hazas te va a gustar todavía más que su habitual melena lisa

Los preciosos rizos que dibujan el pelo de Marta Hazas no solo es que le sienten fenomenal, es que además son tendencia.

Woman.es

Hace tres años aproximadamente que junto al omnipresente corte bob, el pelo salvaje, al natural, se empezó a convertir en la gran alternativa dentro del universo de la peluquería. Actualmente, la melena rizada es una de las tendencias en alza y cada día nos gustan más los bucles naturales que solo tienen la suerte de tener algunas privilegiadas.

Acabamos de descubrir que Marta Hazas es una de las afortunadas, y su pelo natural nos gusta incluso más que su ya clásica melena castaña clara.

La actriz ha sorprendido a todos sus seguidores en Instagram con una fotografía compartida en Instagram en la que aparece con un cómodo y bonito dos piezas veraniego fabricado en punto que pasa desapercibido por un detalle que acapara todo el interés de la publicación: ¡su pelazo rizado!

"Autorretrato antes de moño. Perder el tiempo antes de estudiar. Hoy no toca alisar. Bien de rizo, bien de viernes", ha escrito junto a la imagen y el minivídeo en los que muestra cómo es su pelo al natural la artista cántabra. Una melena rizadísima, con un dibujo natural precioso, en la línea de los que lucen compañeras de profesión como Esther Acebo, María Pedraza o Jennifer Lopez incluso.

Las tres han aprovechado sus genes capilares para mostrar con orgullo sus rizos naturales, aunque sobre todo María Pedraza y JLo los alternan con otros looks en los que se alisan el pelo.

En el caso de Marta Hazas no es habitual verle con el cabello rizado; de hecho, es prácticamente imposible imaginarnos a la actriz con otro look que no sea la melena larga que le ha acompañado prácticamente a lo largo de toda su carrera. Como mucho, puede que las recuerdes con ondas en alguno de sus papeles estrella, o de alguna publicación en redes esporádica donde las haya dejado entrever, pero tan rizado como ha demostrado ahora en Instagram que tiene su pelo de forma natural, seguro que no.

El resultado, a la vista está, a nosotras nos gusta más si cabe que cuando se lo alisa, aunque la que es guapa, lo está siempre. Esa suerte que tiene la buena de Marta Hazas, que te anima a lucir rizos naturales si tú también eres de las que prefiere esconderlos.