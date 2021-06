La ‘influencer’ ha dejado atrás su melena XL para dar paso, con el comienzo del verano, a un corte midi y supercastaño.

CARLA DOMÍNGUEZ

Del mismo modo que llevas unas semanas con el cambio de armario, y quitando prendas que ya no usas, o no te sientan del todo bien, toca renovar también la melena como ha hecho la 'influencer' María Fernández-Rubíes.

Antes de que llegues en septiembre lamentándote por tener un pelo castigado por el sol, el mar, o el cloro, es el momento de pasarte por la peluquería. Y ya que vas a la peluquería, ¿por qué no hacerte un cambio de ‘look’? No sabemos si te apetece un cambio o no, pero por si tenías dudas, puede que te termines de convencer cuando veas el nuevo cambio de ‘look’ de la ‘influencer’ española María Fernández-Rubíes.

La ‘influencer’ que lleva años luciendo una melena XL, ha decidido cortarla y lucir un espectacular melena midi a la altura de los hombros. Su cambio de ‘look’ tan aplaudido en redes, se lo ha hecho en el salón Moncho Moreno, donde la ‘influencer’ suele acudir habitualmente para cuidar su melena.

En el salón, además del corte, y color, Maria también se realiza un tratamiento que deja la melena suave, libre de encrespamiento, y saludable. Hablamos del ‘sweet’, un tratamiento que solo se realiza en los salones de Moncho Moreno, y que ayuda a lucir un ‘pelazo’ como el de María. Incluso ahora que comienza la época de verano, este tratamiento es perfecto para evitar abusar de secadores y planchas, y no castigar tanto el cabello.

Además del espectacular e inesperado corte de pelo, la ‘influencer’ madrileña ha querido decir adiós a sus mechas rubias, apostando por un tono castaño uniforme. Un color chocolate que aporta uniformidad al cabello, y que además lo verás mucho durante esta temporada de verano.