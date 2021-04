El look natural con canas de la reina Letizia (que remata con maquillaje suave y melena lisa)

La reina Letizia retoma su agenda oficial esta semana con una reunión de trabajo de la fundación del español urgente 'Fundéurae' donde ha estrenado una gabardina impermeable y ha mostrado de nuevo sus canas con total naturalidad.

Se están convirtiendo en toda una seña de identidad de la reina Letizia. La esposa del rey Felipe VI ha comenzado su agenda oficial esta semana con una reunión de trabajo de la fundación del español urgente 'Fundéurae' y su majestad la reina Letizia ha vuelto a dejar claro que no tiene inconveniente ninguno en mostrar las canas que cubren ya parte de su cuidada melena.

No es la primera vez que la reina Letizia deja sus canas a la vista de todo el mundo ya que fue hace varios años cuando la monarca decidió darles más visibilidad y no cubrirlas con tintes, mechas o baños de color. Así pues, en un día en el que la reina Letizia ha estrenado dos nuevas prendas (de las que te hablaremos más adelante), hemos podido comprobar cómo un look beauty natural puede ser la mejor apuesta para una reunión de trabajo.

La reina Letizia ha optado por dejar su melena lisa con la raya en medio. Un peinado por el que opta de manera muy habitual y que consigue, seguramente, gracias al secador y a un cepillo redondo con el que da forma a sus puntas.

En cuanto al maquillaje, la reina Letizia ha vuelto a decantarse por sombras en color tierra, una tonalidad que le sienta de fábula. Además, siempre potencia su mirada con máscara de pestañas y se ocupa de que sus cejas estén perfectamente definidas para potenciar aún más así su mirada.

Pero si por algo ha llamado la atención hoy su estilismo ha sido porque se ha lanzado a estrenar dos prendas. Una ha sido la gabardina 'waterproof' con estampado Vichy en blanco y negro de la firma española Mirto que cuenta con botones XL y detalle de tira lavable en el puño.

Un diseño que sigue a la venta en El Corte Inglés y cuyo precio es de 375 euros. Para el resto de su estilismo, la reina Letizia ha optado por un unos pantalones negros al tobillo, una blusa blanca fluida (también nueva, perro desconocemos su origen) y el bolso modelo Marché de Nina Ricci con cadena dorada y solapa delantera de 'print animal'. Además, se ha subido a unos salones de piel de la firma Magrit, una de sus firmas favoritas.

Según la agenda oficial de la Casa Real, no volveremos a ver a la reina Letizia hasta el próximo 30 de abril cuando se desplazará hasta Totana (Murcia) para presidir el 'VI Congreso Educativo sobre enfermedades raras'.