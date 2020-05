Del look de Irina Shayk con chaqueta vaquera, falda midi y zapatillas de running blancas nos quedamos con su moño de bailarina con diadema

¿Buscabas un look perfecto para el entretiempo? Irina lo tiene y además lo combina con el peinado más fácil y bonito de la temporada

El entretiempo es para muchas la época más complicada del año para elegir el look. Los cambios de temperatura a lo largo del día, amanece fresco, luego el sol quema, más tarde puede caer una tormenta, y luego volver a salir el sol. Digamos que en esta época debemos estar preparadas para hacerle frente a todo, por eso las que saben de moda suelen tirar de básicos atemporales, porque no importa de qué temporada son nunca pasan de moda.

Y si hay alguien que sabe combinar básicos de armario y lucir siempre bien, esa es la modelo Irina Shayk que otra vez nos ha dejado un look de entretiempo mientras caminaba por Nueva York. La top ha combinado una de las cazadoras vaquera clásica, con un vestido de canale negro con botonadura central y unas zapatillas blancas de running ,su calzado ideal para caminar sin preocupaciones.

Además y como es costumbre desde la crisis por coronavirus, la modelo rusa llevaba su mascarilla negra que iba a juego con sus típicas gafas negras de pasta XL y un bolso de terciopelo aqua, que utilizó de protección para cubrirse el rostro de los paparazzis.

Lo cierto es que Irina además de la lección de estilo, nos ha dado una magnífica idea para peinarnos ahora que se asoman las altas temperaturas, estamos hablando del maravilloso moño de bailarina que ha llevado y que ha combinado con una diadema, el accesorio de la temporada.

Este beauty look no solo es perfecto para el combatir el calor si tienes una melena larga, sino también para optimizar tiempo, de ahí que Irina Shayk, que es madre de Lea De Seine, haya convertido este peinado en uno de sus favoritos.

Y es que no hay nada más sencillo que enrollar el cabello hasta conseguir la forma de un 'rollo de canela' y agregar una diadema para darle un toque de más estilo, en este caso ella la lleva negra, pero tú podrías optar por llevarlas con estampados, o pedrerías para darle aún más rollo a tu look. No tardarás ni cinco minutos en hacerte este peinado rápido que sienta de maravilla. Palabra de Irina.