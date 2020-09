Si eres de las que ha llevado pañuelo en el pelo durante el verano debes ver la propuesta de peinado de Zara para seguir llevándolo en otoño

¡Tomamos nota!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Este verano ha habido un complemento estrella que no ha faltado en los looks de las que más saben de moda: los pañuelos.

- El top más original del verano 2020 no es un top, es un pañuelo y lo hemos encontrado en Zara

- Del pareo a un pañuelo, cómo hacerte un bikini o top de manera rápida y fácil

Se trata de uno de los accesorios más versátiles del 'street style', pues es apto tanto para tapar las mascarillas e ir seguras sin renunciar al estilo, como así nos enseñó Olivia Palermo; pasando por ser válidos para hacernos nuestros propios tops del verano; hasta para llevarlos en la cabeza de mil maneras distintas.

Ya hemos visto que existen infinitas posibilidades de lucir este complemento, ya sea a modo de diadema, como coletero o cubriendo toda la cabeza. Pero, sin duda, el estilo pirata es el que realmente nos ha cautivado.

No es la primera vez que te hablamos de esta manera de llevar pañuelos, pero quizá eres de las que todavía no te has atrevido a ello (tranquila, no eres la única y nunca es tarde...). Tanto si eres de las que ya ha incluido en sus estilismos los pañuelos en la cabeza como si no, y pensabas que una vez finalizado el verano ya no ibas a poder sacar más partido a ese accesorio, tenemos que darte una gran noticia porque Zara nos trae una propuesta ideal para llevarlo también en otoño (y lo confesamos, nos encanta).

En concreto existen dos maneras de escoger el pañuelo pero un mismo resultado. Al bajar la temperaturas la posibilidad de que nuestra cabeza esté más cubierta no nos disgusta, ¿verdad?

La firma de Inditex, que siempre nos inspira con looks de lo más originales y nos adelanta todas las tendencias, nos descubre la forma de llevarlo. Simplemente hay que colocarlo desde la frente (en concreto desde donde nos nace el cabello) y echar todo el pelo hacia atrás, dejando el resto de melena suelta. ¿Y lo mejor? Que es ideal tanto para chicas con el pelo largo como para medias melenas o, incluso, muy cortas.

Si prefieres un pañuelo clásico y amplio, puedes colocarlo rodeando la cabeza y anudándolo por la parte de detrás, pero otra posibilidad es optar por un pañuelo ya diseñado con esta forma, como el que nos proponen en el 'lookbook' del gigante de Inditex.

Por supuesto, al igual que ocurre con el resto de prendas, cuando comienza la temporada de otoño ls tejidos más fresquitos quedan en un segundo plano y se abren paso los invernales. Por ello, el cuero (que lleva varias temporadas siendo tendencia y seguirá pisando fuerte durante todo el invierno) nos parece perfecto para lucir este complemento durante los próximos meses.

¿Y a ti? ¿Qué te parece esta propuesta?