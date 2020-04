La 'influencer' contó que desde que estás en cuarentena solo se lava el palo una vez a la semana y que le ha venido de maravilla para tener un pelo, largo, sedoso y brillante.

Kourtney Kardashian acaba de revelar uno de sus secretos de belleza mejor guardados. La estrella de 'Las Kardashians' admitió en su cuenta de Instagram que solo se lava el cabello una vez por semana. El truco lo contó en su Wednesday Wellness (miércoles de bienestar), un live que hace junto a su amiga y colaboradora Sarah Howard, para su blog de belleza y lifestyle Poosh.

"No me he estado lavando el pelo, solo una vez a la semana lo hago", dijo sin tapujos. Y es que dejó ver su larga melena oscura y la verdad es que se veía tan saludable y brillante, que hemos pensado en copiar su rutina. Ella aseguró que el resultado de su cabello sedoso es gracias a los aceites capilares naturales. "Es realmente sorprendente porque solo necesitas peinar tu cabello y repartir por todo el pelo esa grasa natural que alimenta el pelo y lo deja increíble", dijo Kardashian durante el Instagram Live.

Si bien no lavarte el cabello además te puede ayudar con tu economía, pues gastarás menos en productos y agua, la fundadora de Poosh nos dio otro truco: ella solo usa gomas de pelo de seda. "Este tipo de goma de seda no daña tu cabello cuando lo recoges". La seda es notoriamente beneficiosa para todo tipo de cabello, ya que lo protege y reduce la fricción y el estiramiento que puede llegar a provocar que el pelo se tense y se rompa.

Es cierto que el aceite natural que genera tu pelo es muy bueno, pero si tú eres propensa a que te salgan brotes de acné, ten cuidado, pues la grasa del pelo podría rozarte el rostro y sacarte espinillas. Pero tranquila, Kourtney también tiene la solución para esto.

"Para evitar que mi piel se vea afectada, he estado usando el turbante de pelo Aquis, el lado que utilizo es el que está confeccionado con seda,el lado de leopardo", confesó. "Así que antes de dormir me envuelvo el pelo y listo”, añadió. La toalla súper absorbente de la que habla se llama Poosh x Aquis, y además de cuidar el cabello puede secarlo más rápido y reducir el encrespamiento.

Parece que el secreto de su belleza está en la seda. La hermana de Kim también reveló que su almohada es de seda, y que incluso su pijama es de este material. "Para que todos lo sepan, valen la pena la inversión. Son pijamas antienvejecimiento, lo juro".