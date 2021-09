Laura Escanes se pasa al castaño y le da la bienvenida al entretiempo

La influencer Laura Escanes ha pasado por la peluquería para cambiar de nuevo su look. Atrás quedaron los días de rubia, ahora le da la bienvenida al castaño.

El cambio de estación es el momento perfecto para pasar por la peluquería y adaptar nuestra melena a las nuevas tendencias y sobre todo sanear el cabello después del verano, la época del año en el que nuestro pelo sufre más. Laura Escanes, muy previsora, y como siempre marcando tendencia, ha decidido justo terminar la temporada de sol y de playa con nuevo look, y no le ha temblado la mano.

Acostumbrada a llevar el pelo teñido de rubio, en un tono muy similar al suyo natural, ahora se ha pasado al castaño y ha tomado a todos por sorpresa. La 'influencer' ha colgado una publicación en su perfil de Instagram diciendo "ha pasado", y así ha anunciado su adiós al rubio y le ha dado la bienvenida al castaño.

La misma Laura ha contado en sus stories que la llevaba algún tiempo barajeando la posibilidad de cambiar de tono. Pero que la decisión de hacerlo de manera inmediata tomó por sorpresa incluso a los estilistas de 'Blondie', su salón de belleza de confianza.

Además ha aprovechado para pasar un poco de tijera y retocar su corte 'bob', el resultado es una melena super sana, en un tono castaño claro que le da mucha naturalidad a su imagen. Se trata de un tono que le aporta calidez al rostro y enmarca el rostro y además tiene ese aire parisino y muy otoñal.

La 'influencer' nos ha vuelto a demostrar que no hay que temerle a los cambios. De hecho este es su cambio de look menos radical. Recordemos que hace solo unos meses aparecía con un pelo teñido de rosa chicle, una tendencia que habían llevado con anterioridad rostros tan conocidos como María Pedraza, Hailey Baldwin, Dua Lipa o Kim Kardashian, entre muchas otras.

Poco después volvió al rubio, y es que si prestamos atención Laura cambia de look en cada estación del año. “Hoy quitamos los restos de rosa para volver a la operación rubio. Verano a la vista”, escribió en su momento.

Laura además de estrenar look, está de vuelta en Instagram. Recordemos que hace unas semanas anunció que dejaría la red social por unos días porque necesitaba desintoxicarse un poco. "Hace 10 días eliminé la aplicación de Instagram de mi móvil. Desde hace más de 6 años que nunca había hecho eso. Supongo que todos en algún momento necesitamos parar", comienza el texto que ha publicado junto a una galería de fotos y vídeos -en algunos aparece con su hija, Roma- en las Maldivas.

"No os voy a mentir, he pasado épocas mejores. "Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí", continúa la catalana antes de entrar en detalle sobre lo que ha ocurrido últimamente a nivel mental: "Este último año he pasado momentos de mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre", dice.

En ese mismo post ha reconocido que necesitaba tiempo para recuperarse poco a poco.