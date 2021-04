Laura Escanes cambia de look de una manera radical y se despide de su color de pelo rosa

La influencer Laura Escanes ha pasado por la peluquería para volver a tener el pelo rubio, un color más similar al suyo natural. Pero parece que los cambios no acaban aquí y el jueves se cortará el pelo. Te contamos cómo será su nueva imagen.

PILUCA SANTOS

Cuando cambiamos de estación y empieza el buen tiempo es el momento perfecto para pasar por la peluquería y adaptar nuestra melena a las nuevas tendencias y sanear el cabello antes de que llegue el verano, una de las épocas en la que nuestro pelo sufre más. Laura Escanes, muy previsora, ha decidido justo antes de que empiece la temporada de sol y de playa pasar por la peluquería para cambiar de look de manera radical. Acostumbrada a llevar el pelo teñido de rosa, ahora la influencer presume de pelo rubio, un color más similar al suyo natural. Pero, ojo, que esto no acaba aquí y ha anunciado en su cuenta de Instagram que en los próximos días habrá más retoques en su look beauty.

Así se ha animado a contarlo en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores. A través de sus stories en la red social ha ido contando cómo ha sido el paso a paso de su cambio de imagen. “Hoy quitamos los restos de rosa para volver a la operación rubio. Verano a la vista”, escribió. Y, a continuación, enseñó el resultado del trabajo que los expertos que le realizaron el cambio de imagen. “Hoy simplemente hemos retirado el rosa con un producto que tienen y me han matizado las mechas babylights que tenía antiguas. El jueves haremos otro pequeño cambio y una hidratación»”. aclaró.

¿Cómo será su pelo a partir del próximo jueves? Laura Escanes ha mostrado una imagen de su look deseado: un corte de pelo bob ondulado y más rubio de lo que lo tiene ahora.

¿Se ha pasado de moda el tinte rosa?

El color de pelo rosa llegó con impulso desde el año pasado y no da signos de agotamiento, pero a pesar de ello Laura Escanes (antes ya lo hicieron Alba Díaz y Anita Matamoros) ha decidido cambiarlo. ¿Eso significa que está pasado de moda? “Los rosas van a seguir siendo uno de los tonos favoritos no solo en las alfombras rojas o las redes sociales, también en los salones donde lo piden mujeres de distintas generaciones. Es un color tan atractivo como poderoso que necesita de una base rubia para conseguirlo”, afirma Alexander Kiryliuk de SK Style Barcelona desde Barcelona.