En tu peinado de invitada, o en tus noches de terraceo, no pueden faltar las trencitas o 'baby braids', ¡palabra de influencer! Y mira qué dicen los expertos al respecto.

Clara Hernández

Probablemente tú también te has dado cuenta: en los últimos meses no ha habido 'trend setter' que no haya caído rendida ante las minitrenzas o 'baby braids', es decir, esas pequeñas trencitas fáciles y rápidas de hacer que son perfectas para dar un toque boho a tus looks veraniegos o a tus peinados de invitada. Y que han lucido desde María Pombo en el bautizo de su hijo (y en cualquier ocasión), a María Fernández Rubíes, Chiara Ferragni, la princesa Leonor, la infanta Sofía, Lara Álvarez, Margot Robbie, Cristina Pedroche, Soraya Arnelas o Kim Kardashain. Es decir, son queridas por todas y aptas para todos los estilos.

Lo bueno es que cada una de las anteriores (y otras muchas) las ha agregado a un peinado diferente, dándonos cientos de ideas para saber cómo integrar esas trenzas en recogidos, semirrecogidos o melena suelta (y que puedes ver en la galería de fotos, más abajo).

Pero antes, queremos saber con qué looks combinan mejor y para qué tipo de cabello están recomendadas, según los expertos. "Suelen acompañar a looks desenfadados aportando juventud, frescura y hasta un cierto glamour. La técnica consiste en separar un pequeño mechón de cabello y hacer una minitrenza que se combina con el resto de la melena. Es una tendencia que se hizo muy popular en los 90 y que sin duda es muy para este verano", opina Danilo Da Silva, director manager de StudioD.

María Somoza, estilista de Menta Beauty Place, añade que enmarcan muy bien el rostro y son una bonita opción para hacer un peinado rápido y sencillo en casa. "Muy versátiles, quedan genial en todo tipo de melenas cortas o largas, lisas, onduladas o rizadas, sueltas o recogidas".

¿Más ideas? "Se pueden decorar con abalorios o hilos de colores y así tenemos un look diferente y original en 5 minutos", explica la profesional. "Podemos hacer dos trenzas tradicionales o dos trenzas twist o de cuerda suelta dividiendo cada uno de los mechones en dos, los retorcemos sobre sí mismos por separado con la ayuda de un gel fijador, para después enroscarlos uno con otro hasta el final del cabello. Finalmente, podemos soltar la melena o dejarla recogida para crear con la misma técnica looks diferentes".

David Lesur, director de formación de David Künzle, nos tranquiliza: este peinado es ideal para quienes no tienen mucha destreza "pudiéndose ejecutar sobre pelos sueltos con un poco de serum o cera suave por una melena lisa, o con un polvo voluminizador para un efecto más despeinado en una melena ondulada". Además, "queda bien a cualquier rostro y cabello".

Mira cómo las llevan nuestras instagrammers favoritas: