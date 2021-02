El cambio de look de Lara Álvarez: completamente rubia (y con el tono que queremos para primavera)

La presentadora se suma a la tendencia iniciada por Jennifer Aniston y estrena nuevo tono de pelo en Instagram.

Clara Hernández | Woman.es

Lara Álvarez acaba de sorprender a sus seguidores con un cambio de look radical. La presentadora, que casi siempre ha sido fiel a su bonita melena castaña, ha protagonizado un vídeo en Instagram en el que aparece con un tono de pelo completamente diferente al habitual.

Durante un encuentro en directo con la cantante Beatriz Luengo que ha compartido en las redes, la presentadora ha mostrado un nuevo tono de color rubio muy claro pero, a la vez, muy natural y con las mechas de tendencia que ya nos adelantaron los expertos que brillarían en este año 2021. Y que constituye una de las opciones más favorecedoras y que, con seguridad, más pediremos esta primavera.

"Me lo hice hace dos días. Me veo en el espejo y no me reconozco, tengo mis dudas", ha confesado la presentadora sobre ese color que suaviza las facciones y que los especialistas señalan como uno de los más rejuvenecedores. Mira el resultado:

Aunque todavía sus fans, como la propia Lara, están algo confusos sobre si ha mejorado con su nuevo color ("Necesito hacerme", han comentado muchos de ellos), algo que es normal ante un cambio tan notorio, lo que está claro es que la presentadora sigue estando guapísima.

El tono de Lara es muy similar al elegido hace unas semanas por Jennifer Aniston, quien se decantó por este color solo poco después de que los expertos Sonia Atanes (directora de SAHB) o David Lesur (director de David Künzle) nos hubieran adelantado "el regreso con fuerza de todos los rubios". Una opción que siempre vuelve, entre otras cosas, por su relación con "mujeres icónicas, bellas, sensuales, exitosas, glamurosas o poderosas a las que imitar", opinaba entonces el segundo.

La naturalidad en el resultado final se ha logrado con mechas, que también marcarán las próximas temporadas. Dejando aparte el 'balayage', que tanto hemos amado en el último año y que dejaba un efecto mucho más claro en las puntas que en las raíces, ahora tanto Jennifer como Lara han optado por mechas más sutiles y naturales.

En cuanto a la base, el color se aproxima al Chai en sus versiones vainilla, es decir, tonos crema sumamente favorecedores y muy luminosos.

¿Buscas algo más arriesgado? Los estilistas ya nos han avisado de que también vuelve el 'ice platinum' (ceniza, helado, protagonizado por un rubio más blanco, que se puede combinar con tonalidades rosas, azules, etc.) o el 'mushroom', un rubio ceniza entre el castaño claro y el rubio oscuro que se obtiene con un degradado muy sutil con matiz ahumado.

Además, como dice Lara Álvarez, "de vez en cuando hay que cambiar". ¿Quieres más ideas? Mira los cortes de pelo que primarán en 2020.