Así era Kim Kardashian cuando iba al instituto y la gente ha flipado con su color de pelo castaño

Se lleva un 'zasquita' encima de su hermana Kourtney.

Esta cuarentena nos está poniendo a todos un poco nostálgicos, ¿no creéis? Estamos más tiempo en casa, con menos cosas que hacer y, además de hacer ejercicio y cocinar bizcochos de plátano, a los mortales nos está dando por buscar en el baúl de los recuerdos para recordar cómo fue nuestra más tierna infancia y adolescencia. Vamos, que aquí no se escapa nadie. Si hace unos días era Chenoa quien nos mostraba uno de sus looks (por cierto, de lo más actuales ahora mismo) de niñez, ahora es Kim Kardashian quien retrocede al pasado. Pero, claro, Kim es muy lista y no ha podido escoger mejor foto: estaba hecha un bombón (como ahora, para qué negarlo).

Pues resulta que estos días de Semana Santa -para nosotros- le han cundido de lo lindo a Kim Kardashian en la búsqueda de fotos de hace años, en concreto de cuando iba a séptimo curso , que debe ser el equivalente a nuestro 1º de ESO y nos hemos quedado sin palabras al verla. ¡Ya entonces apuntaba maneras! “Frescura de séptimo grado”, escribióp sobre la publicación en la que aparece con el pelo castaño.

Y, claro, al momento se llenó de comentarios: todos sus fans estaban sorprendidos de lo diferente que es ahora. Vaya puyita para dejar claro que se ha hecho algún que otro retoquito estético a lo largo de estos años, aunque tenemos que tener en cuenta que ahora tiene 39 años y entonces no tendría más de 12. Ha llovido bastante.

Mientras sus seguidores la colmaban de piropos, una de sus hermanas le asestaron un golpe bajo (con mucho cariño, eso sí). “Te pusiste blanqueador en crema en la mano y te lo pasaste por el pelo el día antes de que empezara la escuela para lograr ese color anaranjado”, escribió su hermana Kourtney en la fotografía de Kim.