Khloe Kardashian está tan cambiada con su nuevo look que es imposible que la reconozcas

¿Qué se ha hecho exactamente?

Woman.es

Es verdad que muchas veces nos venimos un poco arriba y le llamamos "cambio de look" a cualquier retoque, pero lo de Khloe Kardashian lo es con todas las letras y en mayúsculas. Está tan cambiada la empresaria que sería difícil reconocerla si nos la cruzáramos por la calle sin haber visto antes la fotografía de su imagen actualizada. Está irreconocible.

No sabemos muy bien qué se ha hecho porque tampoco ella ha dado los detalles del cambio de imagen, pero parece evidente que ha adelgazado aún más de lo que ya lo había hecho en los últimos tiempos y también es evidente el nuevo color de pelo, un rubio mucho más oscuro y natural que el tono nórdico con el que sorprendió a finales del año pasado.

Ahora se ha pasado al conocido como 'bronde', una de las tendencias claras de la temporada como demostró recientemente Kaia Gerber.

La imagen que ha compartido en su perfil de Instagram se ha convertido en viral de forma casi automática. Ya sabemos que el universo Kardashian genera muchísimo ruido a su alrededor, sobre todo en Estados Unidos, y un cambio de look tan radical no podía no acabar siendo tema estrella en las redes sociales.

Porque no solo el pelo ha llamado la atención en la imagen, los usuarios han especulado con la posibilidad de que haya pasado por el quirófano además haber cambiado de tinte, cosa que tendría sentido viendo algunos rasgos de su rostro bastante cambiados. Pero, como decíamos anteriormente, ella no ha confirmado nada, así que lo dejamos en el aire. Que cada cual saque sus conclusiones, aunque la verdad es que poco nos importa cómo ha conseguido esta transformación cuando el resultado es así de sorprendente.

¡Bienvenida, nueva Khloe Kardashian!